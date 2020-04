Francisco Igea, sobre la desescalada: "El escenario futuro es incierto"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha comparecido al mediodía de este jueves, 16 de abril, junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en la rueda de prensa de actualización de datos de la pandemia que se realiza diariamente.

Igea, que es médico, ha comenzado realizando un balance del mes de confinamiento. "Castilla y León ha sufrido este mes el golpe más duro de su historia en sufrimiento por mortalidad e impacto económico", ha comentado. "El impacto ha obligado a que esta administración tuviera que hacer una reconversión total, especialmente la Consejería de Sanidad. Hemos tenido que implementar en un mes miles de camas y la Consejería de Empleo ha tenido que hacer frente a miles de ERTEs. Por su parte, Familia ha tenido que atender la mayor crisis de nuestro sistema de protección social", ha explicado. El vicepresidente ha señalado que todas las consejerías "han realizado un trabajo importantísimo", pero que "no podemos estar contentos mientras un sólo ciudadano pierda a un ser querido por esta epidemia". Para Igea, el virus va a cambiar la vida tal y como la conocíamos en nuestro continente.

"Estamos muy satisfechos del trabajo realizado por todos los trabajadores públicos porque el reto ha sido gigantesco", ha comentado.

La Junta proporcionará mascarillas a los autónomos desde sus Delegaciones este viernes

Igea ha explicado que la Junta de Castilla y León tiene la intención de proporcionar mascarillas a los trabajadores autónomos a través de sus Delegaciones Territoriales desde este viernes. "Se va a hacer de manera provisional para apoyar a aquellos que no puedan, por el momento, conseguir protección individuales. La idea es repartirlas hasta que estén disponibles en las farmacias de la Comunidad, ya que en todo este periodo se está produciendo un desabastecimiento", ha informado.

¿Quién controla las cifras de muertos?



Sobre el desfase importante de datos numéricos de la pandemia que se está facilitando cada día tanto a nivel nacional como regional, Francisco Igea ha comentado que se trata del asunto "que mayor polémica está suscitando en estos días". Así, el vicepresidente ha asegurado que los sistemas de conteo son competencia del Ministerio de Sanidad, y que los datos que se solicitan —el número de enfermos por Covid-19 y de fallecidos con test confirmado— es el que la Junta está proporcionando diariamente. "Además de eso, estamos proporcionando los datos de enfermos fallecidos con síntomas en las residencias, ya que nos lo piden Servicios Sociales".

Además de ese conteo, Igea ha indicado que también está el registro que lleva Justicia y los estudios que realiza el Instituto Carlos III sobre mortalidad no esperada, "que será el que muestre verdaderamente el impacto real de la epidemia en nuestra población".

Igeaha indicado que todos estos registros "generan confusión al analizar y cruzar los datos". Sobre ello, ha asegurado que "nadie tiene más interés que esta administración en demostrar con toda la claridad posible las cifras de esta crisis". "Nuestro interés es conocer la realidad de la mejor manera posible y trasladarla a los ciudadanos", ha comentado.

"El escenario futuro es incierto"

Sobre la desescalada y las próximas semanas, Igea ha comentado a los periodistas que el escenario futuro "es incierto". "Estamos en abril y no sabemos qué grado de inmunidad dejará la infección. Tampoco si habrá una segunda onda. No sabemos igualmente cómo se comporta con temperaturas más elevadas... con todo esto el escenario es de incertidumbre y No podemos hacer muchas predicciones. Nuestra obligación es ponernos siempre en el peor de los escenarios y en eso estamos", ha explicado.

En cuanto a si, al final de todo, se resolverán las responsabilidades, Igea ha comentado que "no será sólo la Justicia la que deberá resolverlas". "Muchas cosas tienen que cambiar y van a cambiar. Todos tenemos que reflexionar. Nosotros también".