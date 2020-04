​Jesús Gutiérrez, técnico del Carbajosa Basket: “Creo que hay que dar las categorías por finalizadas”

El Carbajosa Basket llevaba una temporada inmaculada en el grupo AB de la Liga EBA. Su técnico Jesús Gutiérrez sabe que tenían muchas opciones de lograr el ascenso pero, con el estado de alarma, solo piensa en la salud de las personas y deja claro que, para él, debería de darse la competición por finalizada.

Confinamiento. “Yo sigo en Carbajosa. Solo, evidentemente. No me dio tiempo a marcharme porque se cerró todo. Es muy importante estar fuerte de cabeza. Todos vemos en redes sociales que parece está bien pero está siendo muy complicado. Todavía queda. El que no haya hecho buen tiempo, no nos ha molestado”.

Método de trabajo online. “Fuera de entrenar, seguimos preparando la temporada que viene. Siempre teletrabajando. Es obvio que hay menos volumen porque está el deporte parado. Miro mucho baloncesto para ampliar el conocimiento de jugadores en ligas diferentes. Me obligo a hacer actividad físico. Dentro del piso tengo escaleras, así que lo hago cientos de veces. No tengo pesas pero improviso. También abdominales, oblicuos…”.

Situación de los jugadores. “Hubo quien tuvo la suerte de poder irse y otros están por aquí. Willis y Olaniyan siguen en Carbajosa, también Iker y Rubiera. Tratamos de mantener el contactos pero están en pisos compartidos y lo llevan”.

Tabla clasificatoria. “Da mucha rabia por la temporada que estábamos haciendo. Pero no se puede extrapolar a la crisis sanitaria que estamos viviendo. Hay que parar y frenar esto. Éramos el único equipo imbatido y da rabia. La planificación y el trabajo había salido muy bien”.

Solución. “Yo creo que es totalmente inviable reanudar las temporada. No sabemos cuándo va a volver la vida normal. Tratar de pensar en el deporte no es realista. Creo que hay que dar las categorías por finalizadas. Nos vamos a tener que plantear el nuevo escenario que nos vamos a encontrar. Quizá no se puede reanudar en octubre porque la crisis sanitaria también dejará una crisis económica terrible. Lamentablemente me temo que va a haber muchas subvenciones y muchos sponsor que no van a estar. Pensar en ascensos o descensos no me parece bien ahora. Creo que hay que pensar en la seguridad”.