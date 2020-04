"El cierre de la hostelería y los abusos de compradores e industriales asfixian a los ganaderos"

Ante el riesgo de colapso del sector ganadero, Asaja ha reclamado al Gobierno "una actuación efectiva y rápida destinada a ayudarlos a salir de esta encrucijada". La organización agraria explica que, en el caso del ovino y caprino de carne, "no encuentran salida en el mercado por el cierre del canal Horeca" y en el vacuno de carne y el porcino ibérico, "están acosados por la especulación, bajando precios de forma injustificada". El sector lácteo -de oveja y cabra sobre todo- "tampoco se libra, con cotizaciones que descienden incluso por debajo de los costes de producción, sin recogerse la leche de las explotaciones en algunos casos.

Los primeros en sentir los efectos del coronavirus, explica la OPA, "han sido lechazos, cabritos y cochinillos", que junto con los cortes de vacuno de mayor calidad, han sufrido el cierre del canal Horeca y, por tanto, "un parón en la demanda de estos productos".

Por otra parte, Asaja explica que los compradores "aprovechan la situación de crisis para renegociar a la baja los acuerdos ya cerrados con los ganaderos bajo amenaza de no retirar la leche o los animales". Son actuaciones de carácter especulativo que se están dando en el sector del vacuno de carne y leche y en el porcino ibérico. En este sentido, la OPA quiere dejar patente que la aplicación del RD Ley de reforma de la cadena agroalimentaria, aprobado por el Gobierno, "no está funcionando y los costes de producción no están apareciendo en los contratos de compraventa de productos ganaderos".

Asaja urge al Ministerio de Agricultura a poner en marcha medidas destinadas a ayudar a los ganaderos, como agilizar los trámites para la apertura del almacenamiento privado y reclamar a la UE ayudas de mercado, con carácter de urgencia como es la intervención de carne y leche.

Asimismo, considera prioritario "que se ponga en marcha la intervención pública para desbloquear el exceso de animales; involucrar a la gran distribución para que se limite la importación de terceros países; implementar medidas fiscales como aplazamiento de impuestos, así como realizar gestiones para incrementar las exportaciones de nuestros animales".

Juan Luis Delgado, Asaja Salamanca: Si la situación se prolonga, las consecuencias serán catastróficas"

“Desde el primer momento, los sectores más afectados son los que producían para su comercialización en el canal Horeca: cordero, cabrito, tostón, chuletón, Ibéricos, etc. Igualmente se han resentido otros productos, que además de consumirse en restaurantes y hoteles, estaban muy ligados a ferias y eventos. Productos en muchos casos perecederos, como son los lácteos y sus derivados, y en el caso de estos, situación agravada por la ralentización de la industria, el cierre parcial de fronteras y la mayor oferta del mercado exterior. Si este problema se prolonga, temo unas consecuencias catastróficas para estos sectores, ya que las pérdidas de no poder vender estos productos, se le suma el tener que seguir manteniendo esos animales en las explotaciones, incrementando costes de producción en alimentación, mano de obra, suministros, veterinarios etc.”