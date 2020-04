Los enfermeros dan consejos para evitar hábitos poco saludables durante el confinamiento

El Consejo General y los colegios de Enfermería han lanzado una lista de consejos en una infografía y vídeo animado para evitar los hábitos poco saludables que se pueden adquirir por pasar demasiado tiempo confinados por la situación del Covid-19.

Las ventas de bebidas alcohólicas y dulces se han incrementado. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura han reflejado un 62,6 por ciento de incremento de las ventas de vino, un 70,1 por ciento de la cerveza y un 79,3 por ciento en las bebidas espirituosas.

No abusar del alcohol o el tabaco, no caer en la adicción al juego, no generar dependencias de las tecnologías, mantener una rutina de sueño de 7 a 8 horas, convertir el ejercicio en un hábito, controlar la ingesta de bebidas con cafeína o mantener una dieta libre de azúcares y procesados son algunas de las recomendaciones para toda la población que se encuentra estos días encerrada en su casa para luchar contra el coronavirus, según los enfermeros.

"El rol de los enfermeros en la educación para la salud es clave. Se ha observado un incremento en las ventas de bebidas alcohólicas y alimentos procesados, lo que puede ser muy perjudicial para la salud de los ciudadanos. Establecer rutinas y buscar alternativas son esenciales para no caer en estos hábitos tóxicos", explica su presidente, Florentino Pérez Raya.

"Debemos tener en cuenta que por estar confinados no debemos dejar nuestra salud de lado. El tabaco, el alcohol, los alimentos ultra procesados y la falta de ejercicio pueden hacer que más tarde desarrollemos enfermedades crónicas o adicciones", añade.

Todos los materiales están disponibles en el apartado especial que el Consejo General de Enfermería (CGE) ha publicado en su página web. Además, el contenido completo del material audiovisual estará publicado en todos los canales de comunicación que tiene el CGE para que la población general tenga acceso y pueda consultarlos en cualquier momento.