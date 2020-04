Han fallecido 2.104 personas en Castilla y León por coronavirus, incluyendo casos confirmados y sospechas clínicas

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha ofrecido este viernes las últimas actualizaciones en cuanto a la gestión del coronavirus en la comunidad. Según los datos de est7e viernes, hay 523 nuevos casos en Castilla y León (con un total de 14.903) y 58 nuevos en Salamanca, sumando ya 2.437. Afirmaba que “el ritmo en esta semana es de clara ralentización”, aunque añadía que dado que sigue habiendo casos, “tenemos que mantener la situación de alarma y cuarentena social”.

En cuanto a la ocupación media de hospitales a nivel autonómico es del 51% y del 64% en las UCIs ampliadas (en el Hospital de Salamanca hay un 74% de ocupación en planta y de un 65% en la UCI ampliada). A pesar de que los ingresos continúan bajando, la ocupación en estas UCIS “sigue alta”: “Esta ocupación va a ser muy clave a la hora de hacer la desescalada en los centros hospitalarios”. Por este motivo, han solicitado a los gerentes de los centros que faciliten el plan de desescalada para liberar plantas.

Incorporación de nuevos datos: número de fallecimientos y de pruebas realizadas

Verónica Casado apuntaba que desde este viernes se incorporarán nuevos datos en el portal de transparencia sobre la situación epidemiológica del coronavirus en Castilla y León. Se sumarán los datos de fallecimientos en hospitales, domicilios y residencias, tanto con el virus diagnosticado como con sospecha clínica, gracias al cruce de datos de Medora con las bajas de tarjetas sanitarias.

De este modo, desde el 1 de marzo hasta el 16 de abril han muerto en Castilla y León 2.104 personas con coronavirus o sospecha clínica, lo que supone el 28% del total de 7.509 fallecimientos que hubo entre esas fechas. La consejera añadía que “ahora todos van a estar confirmados cuando son sintomáticos”, ya que el no tener pruebas suficientes provocaba ese decalaje. El Ministerio de Sanidad, por su parte, solo pide el dato de fallecidos de casos confirmados con PCR, es decir, 1.429 personas.

Asimismo, desde este viernes también se incluirán los datos del número de pruebas realizadas, tanto por tipos de pruebas como por provincias. Estos datos se remitirán también al Ministerio de Sanidad debido a una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado, incluyendo las pruebas a sintomáticos, asintomáticos, etc.

Mascarillas defectuosas

El Gobierno ha tenido que retirar un lote de mascarillas defectuosas que repartió a las comunidades autónomas de la empresa Garry Galaxy. Preguntada por este asunto por SALAMANCA24HORAS, Verónica Casado aseguraba que “nuestro servicio de prevención laboral dudaban de ellas y hemos iniciado la retirada porque no son aptas”, aunque no aclaraba si han llegado a ser utilizadas o no.