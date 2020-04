¿Cuántas pruebas de detención de coronavirus se han hecho en Salamanca?: Hay una diferencia sustancial con algunas provincias de la comunidad

En nuestra provincia se han llevado a cabo 8.254 pruebas –se suman los test rápidos y las PCR- representando el 11,3 % de las realizadas en toda la comunidad. Solo Valladolid ocupa casi el 30 % de toda Castilla y León y distancia a nuestra provincia en 13.000 pruebas, no obstante, las PCR realizadas en Palencia también se contabilizan en esta estadística

El portal de transparencia de la Junta de Castilla y León ha ofrecido este viernes los datos sobre las pruebas de detención de coronavirus realizada en las diferentes provincias de la comunidad. Unas estadísticas que abren un abanico de interpretaciones y siembran algunas dudas sobre las informaciones facilitadas en los últimos días sobre coronavirus en Salamanca.

Así, con esta información, se puede comprobar que en la provincia de Salamanca se han realizado 8.254 pruebas en total. Estas se dividen en 7.578 PCR y, solamente, 676 test rápidos. Unos números totales de análisis que se distancian en gran medida con otras provincias como Valladolid (aunque se incluyen también las PCR realizadas en Palencia), que cuenta con 21.254 pruebas totales realizadas; León, con 13.776 o Burgos, con 10.256.

Comparar los datos de Salamanca con los de Valladolid no daría un valor fidedigno, puesto que, como informa la Junta, en este Hospital se han contabilizado también las PCR de Palencia puesto que se realizan allí y no en los servicios médicos de la capital palentina. No obstante, hay una diferencia sustancial de más del doble de pruebas realizadas entre una provincia y otra. Aun así, si estos datos se comparan con otras zonas como León, sigue existiendo un desfase de más de 5.000 pruebas entre una provincia y otra.

Precisamente, tanto Valladolid como León, han sido las dos provincias de toda la comunidad donde más casos positivos se han registrado en los últimos días en detrimento de Salamanca, donde, después de un mes siendo el lugar con mayor número de positivos por coronavirus, las cifras han descendido sustancialmente ¿Cuál puede ser la explicación? Pues que, posiblemente, el número de contagiados expuestos en Salamanca en los últimos días no son los más cercanos a la realidad y que la falta de realización de pruebas puede estar haciendo que ese incremento diario baje sustancialmente. No obstante, como estas estadísticas no detallan las fechas de la realización de los test toda interpretación resulta banal.

Salamanca es la tercera provincia por la cola en número de test rápidos realizados

Lo que sí es cierto, y con los datos en la mano, es que Salamanca es la cuarta provincia de Castilla y León en número de pruebas totales realizadas, siendo la segunda en número de pruebas PCR realizadas (7.578), pero también la tercera por la cola en número de test rápidos (676) superando solamente a núcleos con menor población como Segovia o Zamora.

De esas pruebas realizadas en Salamanca, que representan solamente el 11,3 % de toda Castilla y León, el 32,74 % han dado positivo. En otras palabras, de cada 100 personas a las que se le ha realizado la prueba en nuestra provincia, más de 32 han dado positivo en cualquiera de los dos tipos, tanto en test rápidos como en PCR. Ese mismo porcentaje dista mucho del de provincias como Valladolid, con un 22,97 % de los positivos del total de pruebas efectuadas o León, con solamente el 17,36 %.

Por último, y en resumen de la comunidad, en Castilla y León se han realizado 72.931 pruebas de detención de la COVID-19. 23.091 han sido test rápidos, mientras que 49.840 pruebas PCR; de estas el 24 % han resultado positivas.

Son datos que ofrece la Junta de Castilla y León y que dejan latente la diferencia sustancial en número de pruebas realizadas en función de las provincias. Zamora y Soria, las más olvidadas a la hora de la llegada de test de detención.