Luis Enrique: "La actitud de los políticos es lamentable"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, dejó este viernes su opinión sobre la crisis del coronavirus, una dura situación de la que confía saldrá una sociedad mejor y en la que criticó la "actitud lamentable de los políticos", al tiempo que reconoció que llegará el momento de "buscar culpables".

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, dejó este viernes su opinión sobre la crisis del coronavirus, una dura situación de la que confía saldrá una sociedad mejor y en la que criticó la "actitud lamentable de los políticos", al tiempo que reconoció que llegará el momento de "buscar culpables".

"No estoy continuamente encima de las noticias porque no son nada halagüeñas. Están llenas de quejas, de críticas. Veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan y los que no, los que están en la oposición. Solo piensan en sus intereses o al menos eso es lo que me transmiten. Es casi mejor no mirar", apuntó en una conversación de Instagram con La Bicicleta Café Castellón CC.

Además, el técnico de 'La Roja' se refirió a la búsqueda de responsables a su debido tiempo, una vez se supere la pandemia de COVID-19. "El sentir que uno tiene de lo que ha ido sucediendo a pesar de que había ejemplos cercanos que vaticinaban por dónde íbamos a ir, 15 días antes se veían muchas cosas en Italia. Hay que buscar culpables pero no ahora, ahora hay que buscar soluciones. Ya llegará el momento de buscar culpables", afirmó.

"Ojalá esto sirviera para cambiar la idea de los que nos gobiernan. Da igual quién gobierne, interesa cómo gobernar y qué hago cuando llego y no lo que prometí. Las últimas dos elecciones ya no fui a votar. Da igual, no van a cumplir lo que dicen, importa la carrera para ser presidente de gobierno y luego pactar con quien haga falta", añadió.

El ex futbolista reconoció que la situación actual es de "película de terror" pero confió en la capacidad del ser humano de "adaptarse", al tiempo que explicó que no deja de pensar en los que sufren esta enfermedad en primera línea. 'Lucho' conversó en especial sobre ciclismo, su gran afición después del fútbol, además de pruebas de resistencia y triatlón.

"Mi primer reto fue bajar de 40 minutos en los 10 kilómetros, después la primera media maratón en Brisbane y después el maratón, en Nueva York", afirmó. "Luego la bici. Cuando salgo en bicicleta me siento joven. Te mantienes en forma, ves paisajes, conoces gente, no es un deporte de impacto para lesiones", apuntó.

Por otro lado, Luis Enrique reconoció que afrontaba con ilusión el verano de Eurocopa de fútbol. "Estamos a expensas de lo que pasa en la sociedad. A ver cuándo ponen nuestros partidos, para este verano íbamos a jugar un Europeo que me hacía mucha ilusión pero tendrá que ser el año siguiente. Tiene su lado positivo, como para los jugadores jóvenes. No favorece tanto a los veteranos", zanjó.