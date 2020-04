UGT califica de “infame” que la Junta acuse a los sindicatos de paralizar la paga extra a sanitarios

En este sentido, desde el sindicato, y a través de un comunicado, ha señalado que en ningún momento se ha opuesto a la propuesta de la Gerencia Regional sobre las retribuciones y la creación de una productividad extraordinaria a los profesionales de Sacyl. "Es más, hubiéramos firmado el borrador que se nos presentó tal cual, con el compromiso de la Gerencia de poder plantear posteriormente todas las situaciones individuales que no quedarán recogidas en la normativa", aclaran.

UGT asegura que solo tenía tres premisas, que nadie perdiera retribuciones, que se reconociera retributivamente a todos los profesionales de Sacyl y a todas las categorías que se hubieran expuesto en esta pandemia y la anteriormente referida a las situaciones individuales no recogidas.



Además, añaden, que en la Mesa, con la anuencia activa de la Gerencia Regional, se llegó al acuerdo de presentar alegaciones o puntualizaciones de redacción hasta el lunes, nueva Mesa y en caso de no poderse ejecutar en la nómina de abril hacerlo con carácter retroactivo en la de mayo.



De ahí que califique de "infame" la nota de la Junta en la que lamentaba la posición de los sindicatos, lo que a su juicio demuestra que quien la redactó o "inspiró en la sombra" o no estuvo en la reunión o simplemente pretende "desacreditar gratuitamente" a las Organizaciones Sindicales vendiendo la "imagen falsaria" de la oposición sindical a esta medida. En este punto, UGT invita a la Gerencia Regional a poner a disposición de los medios de comunicación la grabación de la reunión para que "cada cual" saque sus conclusiones.



"Desde el sector de Sanidad de la FeSP de UGT Castilla y León exigimos la disculpa pública de la Junta hacia esta organización por el mismo medio que nos atacó; el cese inmediato del redactor o inductor del libelo que pretendió poner en tela de juicio el compromiso de este sindicato en esta crisis sanitaria y que se deje de usar a esta organización sindical en las disputas soterradas y el juego sucio entre las dos administraciones del gobierno regional", concluye.