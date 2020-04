Fernández Mañueco: "el Gobierno de España tiene que identificar los criterios comunes para llevar a cabo la desescalada con total seguridad. No podemos bajar la guardia y que se produzca un repunte"

Fernández Mañueco ha comenzado haciendo un reconocimiento a todos los hombres y mujeres del sector sanitario que en Castilla y León "ha funcionado en una única dirección y podemos sentirnos orgullosos". "He informado al presidente que las UCIs siguen estando extendidas pero con menos presión, y que la hospitalización está al 50% de la previsión. Hay un cierto estancamiento, no subimos pero tampoco bajamos con claridad en los casos. Sigue siendo necesaria en estos días la cuarentena", ha explicado.

Sobre la desescalada, el presidente de la Junta ha comentado que la postura de Castilla y León es que "no todos tenemos que hacer lo mismo ni cada comunidad lo que nos dé la gana". "Las condiciones tienen que ser iguales para toda España, aunque está la posibilidad de que se desarrolle por provincias e incluso por localidades. Hemos planteado desde la Junta una serie de criterios que, bien es verdad, pueden ampliarse por parte de la comisión de expertos del Gobierno que va a trabajar en los próximos días. Tenemos que saber qué hacer cuando haya cero casos en determinadas provincias o localidades y discutir cuáles serán los plazos cuando haya esos cero casos. También tiene que quedar claro si estarán permitidos los movimientos de personas entre comunidades autónomas, etcétera", ha afirmado Mañueco.

Sobre la próxima salida de los niños menores de 12 años de casa, Mañueco ha indicado que le ha pedido a Pedro Sánchez conocer el informe de los técnicos que avalan esta decisión, así como las recomendaciones para saber cuándo y cómo se tienen que producir esas salidas de los niños. "No se nos ha explicado el porqué de la decisión, ya que podría darse el caso de que en algunos lugares puedan salir los niños sin problemas y en otras partes sería recomendable que no salieran".

Sobre política económica y fiscal, el presidente del Gobierno regional ha comentado que han solicitado fondos extraordinarios para hacer frente al gasto sanitario. "Hasta ahora nos han llegado fondos, pero también se nos ha detraído otra cantidad importante. También hemos solicitado el establecimiento de un fondo que no tengamos que devolver para financiar el gasto de actuaciones sanitarias, servicios sociales, políticas activas de empleo o de promoción económica. Estamos dispuestos a justificar hasta el último euro", ha comentado el político.

Mañueco ha hecho especial hincapié en que es necesario "unificar los criterios para contabilizar los casos de las personas que, lamentablemente, están falleciendo por la enfermedad". "Quiero mostrar mi más sincero pésame y solidaridad, pero precisamente las personas que han perdido a sus seres queridos nos están pidiendo saber la verdad y creo que se la debemos".

"Decir también, en este sentido, que el registro público en cuanto a este asunto lo tiene el Ministerio de Justicia y hemos pedido datos uniformes. El Gobierno de España debe hacer el esfuerzo de veracidad y transparencia. Además, la Junta de Castilla y León está informando adicionalmente con datos muy superiores a lo que se nos está reclamando por parte del Gobierno de España", ha dicho Mañueco.

En el ámbito educativo, Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en la necesidad de que el curso "debe continuar hasta el final". "Hay contenidos básicos en los que es necesario avanzar. Los profesores tienen que dar clases y los alumnos recibirlo. Estamos trabajando en un plan de refuerzo para mejorar el conocimiento de nuestros alumnos para el año que viene y es importante que apostemos por el esfuerzo en este ámbito, ya que en el ámbito educativo nos ha ido bien. Eso sí, necesitamos criterios claros para saber cómo se van a obtener los títulos oficiales o cómo se debe pasar de curso".

En el ámbito social, el presidente de la Junta ha comentado que, si por algo se caracteriza Castilla y León, es por "estar volcada en proteger a las personas, su vida y sus dificultades". Por ello, según sus palabras, en Castilla y León funciona desde hace una década la Renta Garantizada de Ciudadanía, "que ha beneficiado a decenas de miles de familias". "Han sido 550 millones de euros destinados a las personas y familias más vulnerables en su búsqueda activa de empleo, con un apoyo mensual de 430 euros para 21.700 familias".

Sobre ello, Mañueco ha exigido poder conocer el texto del ingreso mínimo que propone el Estado "y que debe financiar él". "Ese ingreso mínimo debe estar vinculado a la búsqueda activa de empleo y coordinarse con las rentas garantizadas de ciudadanía que, como he dicho, ya ofrece Castilla y León".

Sobre los pactos, el presidente de la Junta ha explicado que la postura de Castilla y León es la de pactar, "pero eso no significa dar un cheque en blanco al Gobierno de España". "Los responsables públicos debemos poner toda la carne en el asador y que quede claro que estamos a favor del acuerdo y del pacto, pero el Gobierno tiene que trabajar internamente con todos los presidentes de las comunidades autónomas. El pacto es negociar, pero también ceder en las pretensiones de cada uno".

Algunas preguntas de los medios de comunicación realizadas al presidente de la Junta:

La Junta de Castilla y León ha retirado las mascarillas FFP2 no aptas para la protección que fueron compradas por el Ministerio de Sanidad. ¿Sabe el presidente si esas mascarillas fueron repartidas en la provincia de Salamanca? De ser su respuesta positiva, ¿dónde se entregaron?

"Las mascarillas fueron retiradas una vez que el Ministerio de Sanidad notificó que no eran aptas para la protección deseadas. No se ha repartido ninguna mascarilla de este tipo en la provincia de Salamanca"

Hemos escuchado a la portavoz de Más Madrid brindar todo su apoyo al alcalde de Madrid. ¿Cree que Pablo Casado debería hacer lo mismo con el presidente Pedro Sánchez?

"Creo que Pablo Casado, al igual que otros responsables políticos, ha apoyado al presidente del Gobierno de España en las duras decisiones que se están tomando en estos momentos; pero como he dicho, esto no se trata de ofrecer un cheque en blanco y sin contar con la oposición".

La ministra Yolanda Díaz ha planteando una apertura paulatina del turismo que no se efectuaría del todo hasta Navidad. ¿Está la Junta de acuerdo con este planteamiento?, ¿tiene alguna propuesta para el turismo, tan relevante en Castilla y León?

"Si hay un sector afectado por esta crisis sanitaria es el de la hostelería y el turismo. Tengo que decir que he pedido el aplazamiento de las cuotas a la seguridad social e impuestos estatales para la supervivencia del sector. Además, he tenido la oportunidad de hablar con el sector de la hostelería la pasada semana y se ha aprobado un paquete inicial importante que busca la modernización del sector de cara al futuro, apostando por la seguridad, la formación, la modernización y la innovación. Lo indicado por la ministra tiene que estar basado en criterios sanitarios claro, porque ofrece más incertidumbres que certezas".

¿Qué medidas se prevén para la desescalada en territorios en los que la pandemia es más dura?

"Como he dicho, las comunidades autónomas no pueden hacer lo que quieran. Tiene que ser la comisión de expertos la que trabaje e indique cómo debemos funcionar. Creo que las condiciones deben ser iguales para toda España. Tenemos claro que hay que hacer más test y tener en cuenta la capacidad hospitalaria de cada territorio antes de ponerlo en marcha".

¿Puede especificar qué territorios pueden salir antes del confinamiento en Castilla y León?

"Reitero que el Gobierno de España tiene que identificar los criterios comunes para que se produzca la desescalada con total seguridad. No podemos bajar la guardia. Un repunte no sería una noticia positiva".

¿Consideran acertada la idea de que los niños puedan salir a la calle a partir del día 26?

"Le he pedido al presidente Sánchez el informe que justifique esta desescalada para los niños. No estamos en contra de ella, pero necesitamos conocer esos criterios y tenerlos claros. Pedro Sánchez nos ha dado unas indicaciones iniciales, como que salgan con mascarillas y acompañados de un progenitor. Reitero que no estamos en contra, pero necesitamos un criterio claro para conocer las recomendaciones de los expertos. Hoy más que nunca es clave seguir los pasos de los expertos".