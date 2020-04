​Miguel Ángel Sandoval: “Ojalá haya oposición; sería muy buen para el ejercicio democrático del club”

El ex presidente confirmó que se presenta a la reelección aunque admite que será un año económico complicado

Miguel Ángel Sandoval volverá a presentarse como presidente de Unionistas. El anterior ‘mandamás’ del club ha recibido el apoyo del Grupo de Trabajo y de la anterior Directiva para ser cabeza visible de una nueva candidatura. El propio Sandoval atiende a SALAMANCA24HORAS.

Continuidad. “Queríamos una línea continuista entre la Directiva y el Grupo de Trabajo. Creo que ha llegado el momento de continuar, aunque no era mi idea inicial. Creo que, para el club, le viene bien que cambien las caras de quien está arriba pero ellos han decidido que sea yo y seguiré”.

Economía. “Va a costar mucho levantar las situaciones que se den a partir de ahora. Como cualquier empresa, se van a dar situaciones difíciles en un mercado que desconocemos. Se va a pagar menos en el fútbol”.

Otras candidaturas. “Ojalá haya oposición. Sería muy buena para el ejercicio democrático del club”.

Director Deportivo. “Creemos que no podíamos dejar hipotecado el club firmando un director deportivo hasta que no hubiese una nueva directiva. Pero sí hemos barajado opciones y tenemos alternativas. Si salimos elegidos, habrá nuevo Director Deportivo en Unionistas. Esta temporada fueron circunstancias especiales. También queremos hablar con el entrenador para saber qué intenciones tiene. Y, ante todo, todavía no conocemos cómo va a acabar esta temporada”.

Reina Sofía. “El trabajo que hizo Tom fue fantástico. Ver cómo se está levantando el Reina Sofía nos da muchas satisfacciones. Tenemos ganas de ir a nuestra nueva casa”.