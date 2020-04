Una inestimable ayuda al otro lado del teléfono: los servicios de atención psicológica puestos en marcha en Salamanca durante la cuarentena

El confinamiento prolongado generado por el estado de alarma se va a extender, por ahora, hasta el próximo 9 de mayo. Son casi dos meses de cuarentena obligada que pueden acarrear, en muchas personas, problemas de ansiedad. Ansiedad por no poder hacer una vida normal que, sumada a las preocupaciones relacionadas con preocupaciones de salud o económicas, es posible que generen graves problemas psicológicos.

Para tratar de ponerles remedio, los expertos recomiendan seguir al dedillo algunas pautas. Crear una rutina diaria, abandonar el pijama y cuidar la higiene, realizar ejercicio y mantener el contacto social, aunque sea a través del teléfono y las videollamadas, son algunas de las indicaciones.

Sin embargo, si esto no fuera suficiente, son numerosas las instituciones que en estas semanas han puesto en marcha diferentes redes telefónicas para recibir atención psicológica en caso de que fuera necesario. Y funciona.

SALAMANCA24HORAS le ha puesto cara a algunas de estas personas que se encuentran al otro lado del teléfono y le hacen más llevadero el confinamiento a muchos salmantinos. Su trabajo en estos días también es muy relevante y está sirviendo para identificar problemas graves.

“El de Salamanca ha sido el único ayuntamiento de toda Castilla y León que ha decidido contar con el Colegio de Psicología de Castilla y León para ofrecer una atención psicológica especializada a su población y a sus profesionales sanitarios”, explica a este diario Leticia Rodríguez, psicóloga responsable del Servicio de Atención Psicológica Especializada, que atiende en el teléfono 923 015 085. “Dada la excepcionalidad de la situación, como expertos en Intervención en Crisis, los psicólogos somos imprescindibles, estamos formados científicamente y sabemos de la gravedad de la situación y de las futuras secuelas psicológicas que esto va a provocar”, cuenta.

El grupo de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Salamanca está formado por un grupo de cuarenta y ocho profesionales de la Psicología, con experiencia y amplios conocimientos en intervención en crisis y en emergencias. Por lo tanto, la atención que se ofrece es muy especializada. Trabajan en seis turnos en horario de mañana de 10 a 12 y por la tarde de 17 a 19. “Es decir, cada día trabajamos ocho psicólogos”, indica la psicóloga.

¿Cómo funciona el servicio de atención psicológica del Ayuntamiento?

Desde la centralita del Ayuntamiento de Salamanca les pasan la llamada, con una breve descripción de lo que le ocurre. El resto es suyo. “El perfil de personas que llaman es muy diverso, más cuando nos encontramos en un estado de emergencia sanitaria como el actual, en el que todas las personas nos vemos afectadas de una manera u otra”, indica Leticia.

Las llamadas son diversas, “desde una crisis de ansiedad como consecuencia del estado de confinamiento que vivimos, a personas que tienen familiares ingresados en el Hospital y no saben cómo afrontar ese estado de incertidumbre y de tristeza de no poder acompañarlos. Familiares de sanitarios, personas mayores que tienen miedo, familiares que han perdido a sus seres queridos y no saben o pueden elaborar un duelo adecuado, ya que la situación en la que nos encontramos provoca que no podamos despedirnos de nuestros seres queridos y eso los convierte en duelos complicados”, comenta.

También se han encontrado con personas que manifiestan ideas suicidas a los que hay que contener y casos que denuncian violencias de género. “Quiero resaltar que la mayoría de las situaciones que nos estamos encontrando son reacciones normales ante situaciones anormales. Lo anormal es la pandemia existente y dichas reacciones son la manera que tiene nuestro cerebro de poder adaptarse a las circunstancias”, dice.





¿Y qué ayuda proporcionan a las personas que llaman? “lo primero de todo es transmitirles calma y seguridad, que se sientan apoyados ya que muchos cuando llaman se encuentran en un estado de activación elevado y lo que necesitan es seguridad”.

“Les escuchamos de manera activa. La escucha es la mejor herramienta que podemos ofrecer, sobre todo para darles posteriormente recursos que les sirvan para hacer frente a la demanda que solicitan”, explica la responsable de este servicio de asistencia del Ayuntamiento.

¿Sienten estos profesionales la gratitud de las personas a las que ayudan? En palabras de Leticia Rodríguez, sí lo hacen. “Sí, en este tipo de situaciones nuestra parte más humana sale a la luz y la gente se siente más agradecida por este servicio. Es un rayo de luz ante tantos momentos de oscuridad”, finaliza.

“Todas las personas que llaman agradecen la escucha y el desahogo emocional. Es un trabajo duro, pero muy gratificante”, cuenta, por su parte, Trinidad Mateos, responsable del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) Psicosocial de Cruz Roja Salamanca.

Trinidad Mateos forma parte del Servicio de Atención Psicológica que Cruz Roja puso en marcha en estos tiempos de confinamiento. El equipo está compuesto de diecisiete personas, con formación y experiencia en intervenciones de emergencias. Trece de ellas son psicólogos con distintas especialidades.

El servicio telefónico de Cruz Roja Salamanca

El servicio está activo de lunes a domingo en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Todas las llamadas se reciben a través del 923 22 22 22 y desde ahí son derivadas a las personas que están de guardia en los horarios establecidos. “No sólo atienden llamadas entrantes, también realizan llamadas salientes de seguimientos a personas que han sido anteriormente atendidas y que se ha valorado la necesidad de seguir en contacto con ellas”, cuenta Raúl Hernández Vasallo, director Provincial del Plan Salud y Socorros de Cruz Roja.

En Cruz Roja Salamanca han llamado, buscando ayuda durante estos días, personas con crisis de ansiedad, angustia, tristeza, miedo a contagios, inseguridad, incertidumbre ante la situación… personas a las que les han comunicado el fallecimiento de familiar y que no han tenido oportunidad de estar con ellos ni despedirse, personas que tienen familiares ingresados, hijos con preocupación por padres y madres mayores que viven solos, hospitalizados o en residencias de personas mayores, algún caso de mujeres víctimas de violencia de género y que están conviviendo con agresor, personas que acaban de comunicarle que son positivos y tienen que permanecer aislados, personas con problemas psicopatológicos anteriores que en la situación de confinamiento se agudizan, madres de familia sobresaturadas ( teletrabajo, hijos a su cargo, con padres en residencia o en hospital), personas que les ha pillado fuera de sus domicilios y están viviendo en otras casas, personas mayores que viven solas y con escasa red social, personas con graves problemas económicos y sociales, con pensamientos muy negativos y catastrofistas… la lista es interminable.





“Si la persona llama llorando, angustiada y con mucha carga emocional es necesario esperar su desahogo, darle el tiempo que sea necesario… nosotros estamos a su disposición, tenemos todo tiempo para atenderle y escucharle”, relata Trinidad Mateos.

Un trabajo con sentimientos a flor de piel

Y con un trabajo como este, donde los sentimientos están a flor de piel, ¿cómo logra el especialista mantener el tipo?

Al final somos personas preparadas y formas en apoyo psicológico, pero los casos son muy duros. Por tanto, previamente tenemos que autoevaluarnos, ya que es una situación que nos está afectando a todos. Nos analizamos previamente para saber cómo nos encontramos emocionalmente, ya que si no estamos fuertes y seguros de nuestro estado no podemos intervenir”, explica la responsable de este servicio de Cruz Roja Salamanca.

“Los Psicólogos expertos en emergencias somos personas como el resto de la humanidad, solo que tenemos un repertorio de estrategias y recursos que nos ayudan a manejar estas situaciones, para eso nos hemos formado. Contamos con dos coordinadores y con un grupo de compañeros con los que podemos hablar si la intervención realizada ha sido compleja e incluso desde el Colegio de Psicología están surgiendo iniciativas de encuentros digitales sobre el afrontamiento que estamos llevando con el Covid-19”, indica por su parte Leticia Rodríguez del servicio de atención del Ayuntamiento.