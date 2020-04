Laura Gil: “Se trata de vencer unidos al virus; si nos creemos expertos, hagamos críticas constructivas”

Tras leer, ver y escuchar opiniones enfrentadas en torno a diferentes aspectos relacionados con la ‘Crisis del coronavirus’, Laura Gil, jugadora del Perfumerías Avenida, ha escrito un mensaje en sus redes sociales pidiendo más sentido común y coherencia para afrontar esta situación.

“No soy de expresar mi opinión en las redes sociales, pero últimamente veo demasiados mensajes y quería dejar una reflexión. En un momento como este, en una situación tan inesperada, nueva y difícil, necesitamos adoptar una actitud basada en la responsabilidad individual, tener mucha empatía (por un momento, dejar de pensar en yo, yo y yo) y, sobre todo, tener confianza. No creo que sea el mejor momento para criticar y no quiero decir que todo esté bien. Estoy segura de que se podrían hacer cosas diferentes, pero no entro en ese debate. Y si creemos que algo está mal, ya que somos todos tan expertos, actuemos como tales y hagamos críticas constructivas que ayuden a terminar cuanto antes con este duro momento. Demostremos una vez más que somos un país fuerte y cohesionado como hemos visto en los momentos difíciles, donde hemos respondido ayudando al que estaba al lado o en otra ciudad o comunidad autónoma. No quería terminar sin antes agradecer el enorme esfuerzo y trabajo que estáis haciendo, ya que, sin vosotros, salir de esta sería imposible. Gracias a todos los sanitarios, limpiadores, cajeros, reponedores, policías, bomberos, taxistas, repartidores, farmacéuticos, voluntarios que están ayudando a los más necesitados… Gracias a todos por demostrar que somos una gran nación aunque tengamos diferentes opiniones. Se trata de vencer unidos al virus y salir más fuertes”, expone la pívot murciana.

Tras ganar la Copa de la Reina en Salamanca el 8 de marzo (último partido disputado por el Perfumerías Avenida), Gil y sus compañeras se encuentran confinadas en sus domicilios y esperando la resolución de la Federación Española de Baloncesto sobre la Liga (se le ha planteado terminarla con una fase por el título en las Islas Baleares) y de la Federación Internacional de Baloncesto sobre la Eurocup (ha propuesto finalizarla en septiembre u octubre con una final a ocho).