​De la Mata, sobre los equipos charros de Segunda B: “He jugado en dos de ellos y en el otro me gustaría jugar”

Diego de la Mata ha tenido que ‘emigrar’ para crecer en su carrera futbolística. El lateral derecho ha cuajado un año excelente en el Tarazona y ahora se encuentra a la espera de conocer qué sucederá con la temporada. Pero tiene claro que lo primero es la salud. Además, sigue muy de cerca el fútbol charro.

Confinamiento. “Dentro de lo que cabe, bien. Tengo a mi pareja y a un compañero de equipo con su pareja también en el piso. Lo llevamos bien entre los cuatro. Cuando uno está peor, nos apoyamos mucho. Hacemos todos los días rutinas de deporte aunque los días se hacen duros. Este tiempo sin poder trabajar y sin poder entrenar, te ayuda a superar situaciones que no estabas acostumbrado a vivir”.

‘Mono’ de balón. “Creo que no podría decirte un número, porque es infinito. El preparador físico nos dijo que, los que no tuviésemos pelota, nos hiciésemos algo para poder golpear. Nosotros compramos una pelota para poder trabajar”.

Situación actual. “Cada equipo tiene un pensamiento y unos intereses propios. Para mí, lo primero es la salud. Yo no veo una solución clara. Por mí, que los primeros asciendan en Tercera División si la competición no se puede reanudar. Y creo que sería bueno para la categoría para reestructurar también la Segunda B”.

Futuro. “Ahora mismo, tengo contrato con el Tarazona y me gustaría ascender con ellos para quedarme otro año. Pero el futuro es incierto y no se sabe qué va a pasar. Es cierto que ha habido intereses de otros equipos de Segunda B. ¿Por qué no volver cerca de casa? Allí no he podido demostrar tanto como en Aragón”.

Fútbol charro. “Los seguía todos los fines de semana y les tengo bastante cariño. He jugado en dos de ellos (Guijuelo y Salamanca CF UDS) y en el otro me gustaría jugar porque tengo amistades allí y por cómo vive el fútbol su afición”.