​Iker Casillas y su nostalgia de La Alberca durante el confinamiento

El ex portero del Real Madrid y del Oporto recordó en su perfil de instagram su día en dicho municipio charro

Iker Casillas ha recordado, en su perfil de Instagram, su estancia en el municipio salmantino de La Alberca. El que fuese portero del Real Madrid, Oporto y de la Selección Española puso una foto de una de sus ‘escapadas’ durante el último año.

“Esos días en La Alberca. ¡Qué bien lo pasamos! ¡Comidas y cenas de homenajes puros! Plato de judías y listo para repetir. Un chuletón que no entraba en el plato. Esa ensalada de huerto de la mañana. Ese toque de vinagre y unos tomates. El encanto que se respiraba. Mi pregunta es fácil: ¿y lo rural? ¿Qué leches pasa con lo rural? ¡Que no se pierdan los pueblos” ¡Que no se pierda nada!”, expresaba en el mensaje.

Junto a él, además de su pareja, la televisiva Sara Carbonero, estuvieron también en La Alberca sus excompañeros del ‘Spanish Oporto’ Oliver Torres (Sevilla), Adrián López (Osasuna), Alberto Bueno (Boavista) e Iván Marcano, que todavía pertenece al club portugués, lugar donde coincidieron todos.