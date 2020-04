Simón, sobre cuándo entró el virus: "Es muy seguro que hubo casos asintomáticos que se nos escaparon"

"Es muy seguro que hubiera casos asintomáticos que se nos escaparon. No hubo claramente un paciente cero. Ese gran incremento en marzo se debió a la entrada de varios casos. No llego un caso solo, eso es obvio, si no, no hubiera sido tan explosivo y tan inmediato el crecimiento exponencial. Que hubieran pasado casos desapercibidos días antes es perfectamente posible. Lo cierto es que si existía esa circulación no fue detectada por los servicios sanitarios", ha admitido en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Científicos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) han concluido en un estudio genético que el SARS-CoV-2, el virus que genera la enfermedad Covid-19, entró en España entre el 14 y el 18 de febrero. En su trabajo, publicado en 'bioRxiv', han detectado "múltiples introducciones" del SARS-CoV-2 en España durante esas fechas, y no un único 'paciente cero', tal y como se sospechaba.

Al respecto, el experto del Ministerio de Sanidad ha explicado, tal y como ha hecho en anteriores ocasiones, que la gran ola de contagios en España se produjo durante la última semana de febrero, notificándose estos positivos alrededor de la segunda semana de marzo. "Si juntamos la información de la evolución genética del virus con la información epidemiológica, sabemos que el incremento importante de la epidemia en España en la segunda semana de marzo se debe a infecciones que se produjeron en la última semana de febrero. Epidemiológicamente está claro por los periodos de incubación. Esto es coherente con lo que dice el estudio del ISCIII", ha expuesto.

Simón ha señalado que las primeras notificaciones de casos, tras los positivos a finales de enero en Canarias y Baleares, llegaron al Ministerio de Sanidad sobre el 24 de febrero, de personas que presentaban síntomas desde hace días. Este extremo también coincide con la información publicada por el Instituto de Salud Carlos III.

En cualquier caso, ha puntualizado esta información, añadiendo que la entrada del virus no suponía que estuviera circulando libremente por España. "El virus original que salió de China, a medida que se va reproduciendo, tiene opciones de generar modificaciones en la descendencia del ADN, como de padres a hijos puede haber pequeñas variaciones en los genes. Esto hace que se pueda identificar cuándo van divergiendo las diferentes cepas del virus. Hacia mediados de febrero se ha detectado una divergencia de algunos de los virus que entraron en España con respecto a los originales. Pero que el virus que entró en España sea divergente no implica necesariamente que estuviera circulando en ese momento", ha precisado.