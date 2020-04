Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca: "Desde el Ayuntamiento desplegaremos toda nuestra capacidad para facilitar la recuperación, pero digo desde ya que no podremos hacerlo solos"

¿Cómo está viviendo estos días en los que parece —cruzando los dedos— que se experimenta cierta mejoría en el país con respecto a la pandemia?

No es momento de bajar la guardia. Evidentemente, que las cifras de la tragedia empiecen a darnos un ligero respiro es siempre positivo, pero no podemos lanzar las campanas al vuelo ni permitir que el optimismo nos pueda llevar a cometer errores. Hay que seguir aplicando las medidas sanitarias a conciencia y los salmantinos mantenerse en sus casas, con el gran civismo y disciplina que están demostrando hasta ahora. Agradezco también su entrega ejemplar a todas las personas que están prestando servicios en hospitales, residencias, supermercados y otros centros de trabajo. Y por supuesto, el trabajo de los empleados municipales y de las empresas concesionarias del Ayuntamiento.

¿Cree que pronto volveremos a salir a la calle y a llenar las calles del centro de Salamanca?

Me gustaría decir que será así, pero simplemente estaría expresando mi deseo y el de todos. En este momento nos toca seguir con las dosis diarias de prudencia, paciencia, disciplina y compromiso personal con la salud de los demás. Por supuesto que volveremos a ver Salamanca a rebosar, pero ahora más que contar los días, hay que dedicarse a que cada día cuente, para que ese momento que ansiamos esté más cerca. Todavía no conocemos las circunstancias en que se realizará la desescalada, sí algunas propuestas sobre las salidas de los niños que se han ido corrigiendo sobre la marcha. Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre este punto.

¿Cómo vive la situación del Complejo Asistencial de Salamanca? ¿Cómo obtiene la información o la última hora de los recursos y la incidencia del virus en el Hospital? ¿Se pone en contacto con sus responsables?

Las noticias sobre la situación del Complejo Asistencial las conozco a través del gerente del Hospital y de la información que aporta el Delegado Territorial en la conferencia diaria del CECOPI. En estos momentos hay un descenso moderado del número de ingresados en planta y en UCI, que ha producido un cierto desahogo para los profesionales sanitarios, que necesitaban después de muchos días de trabajo sin descanso. El nivel asistencial en Salamanca es de altísima calidad, y los recursos del Hospital han sido suficientes hasta el momento. No así por desgracia el nivel de equipamiento y protección de los profesionales, tanto en hospitales como en residencias.

¿Cree que la población salmantina, especialmente la de edad más avanzada, era consciente en los primeros días de la pandemia de lo que nos esperaba?

Creo que los salmantinos, como el resto de españoles, hemos ido tomando conciencia gradualmente de la gravedad de la situación. La declaración del estado de alarma cambió definitivamente la percepción de esta crisis sanitaria y el inicio del confinamiento fue el punto de inflexión definitivo. A estas alturas, todos somos perfectamente conscientes de la magnitud del reto al que nos estamos enfrentando.

¿Considera que hubo que tomar medidas de cuarentena con mayor velocidad de las que se tomaron?

A estas alturas del partido, es evidente que sí. El momento para explicaciones detalladas y análisis más profundos ya llegará, pero ahora debemos concentrarnos en las soluciones y en las respuestas. Ahora, como alcalde, yo no puedo perder energías en especulaciones sobre lo que pudo hacerse y no se hizo. No tengo tiempo para mirar por el retrovisor, porque hay que concentrarse en salir del bache y en volver a avanzar por el camino. Y a eso me dedico con todas mis fuerzas; y a reclamar test y mascarillas y otros elementos de protección en cantidad suficiente y asequible, como vengo insistiendo desde el principio de esta crisis.

¿Estima que el fin de semana previo al inicio del estado de alarma, con mucha gente en las terrazas y haciendo vida normal, pudo perjudicar a Salamanca?

El contacto social es un factor determinante en esta pandemia. Creo que es algo que hemos aprendido todos sin excepción. Hay que recordar que aquel fin de semana en Salamanca y en casi toda España la gente estaba actuando conforme a cómo se le había indicado desde el Gobierno y las autoridades sanitarias y de coordinación de emergencias, que no le daban mayor importancia ni gravedad a la situación. No será a los salmantinos ni a los visitantes, muchos de Madrid, que dan vida a nuestra ciudad y refuerzan nuestra economía, a quienes haya que hacer reproches, si hubieran sido informados realmente del alcance de la pandemia, se hubieran comportado seguramente de otra forma.

¿Cree que Salamanca fue durante muchos días una de las provincias de Castilla y León más afectada por el virus debido a que recibió a muchas personas llegadas de otras comunidades que ya experimentaban contagios, por ejemplo, de Madrid?

Hasta la declaración del estado de alarma, no había limitación de movimientos para todo el territorio de forma homogénea y eso, evidentemente, ha provocado que mucha gente contagiada, especialmente los asintomáticos, siguieran circulando y con ellos, el virus. Esta situación nos ha afectado a todos, pero probablemente aún más a las localidades más pequeñas, porque los pueblos tienen una población más envejecida y con menos recursos asistenciales que una ciudad.

¿Considera que el Gobierno de España ha hecho una, digamos, mejorable gestión durante esta crisis que continuamos viviendo?

En estas circunstancias, pedimos al gobierno que gobierne. Los problemas de suministro de materiales son continuos y no se arreglan repartiendo mascarillas dos días por las calles. Las publicaciones dominicales y nocturnas en el BOE generan mucha confusión, la unilateralidad en múltiples decisiones enfrenta a las administraciones… No estoy criticando al gobierno, sí estoy describiendo la realidad, y es muy mejorable. Creo que en estos momentos, las administraciones y los españoles en general debemos actuar unidos, y quienes tenemos responsabilidades de gobierno tenemos que afrontar la crisis desde la colaboración y la coordinación. Para mejorarlas, la información y la comunicación tienen que potenciarse al máximo.

¿Y la gestión de la Junta de Castilla y León?

La Junta de Castilla y León está enfrentándose a una tarea titánica, como el resto de las administraciones. No está siendo nada fácil para los gobiernos autonómicos acceder a los materiales de protección en el mercado. En el zoco de las mascarillas y de los respiradores la competencia es descarnada, aún así, hemos visto llegar aviones llenos de material a nuestra comunidad autónoma y ese mérito hay que reconocérselo al gobierno regional, con el que mantenemos comunicación diaria para la coordinación de actuaciones. Las circunstancias no son fáciles y las medidas de los gobiernos autonómicos, en lo que al control de la pandemia se refiere, están supeditadas a instrucciones nacionales. Tanto al gobierno autonómico como al nacional les hemos ofrecido nuestra mejor disposición a colaborar y nuestra más absoluta lealtad.

¿Qué le comentan de la situación de las residencias de personas mayores y con patologías de Salamanca?

En algunas residencias se han vivido situaciones muy complicadas, porque desgraciadamente, nuestros mayores son la población con más riesgo ante este virus, y es necesario protegerlos. Afortunadamente se está corrigiendo parte de las carencias que advertimos, sobre todo la falta de equipos de protección para los profesionales que los atienden y de test para detectar a los positivos y evitar contagios. En estos momentos se está interviniendo en ellas de una forma más eficaz, y se ha coordinado un sistema de desinfección en el que están participando también, desde el primer momento y con suma eficiencia, los Bomberos de Salamanca, a los que felicito especialmente, a la par que la Unidad Militar de Emergencias y últimamente el Regimiento de Ingenieros, a quienes agradezco también su entrega. Es un buen ejemplo de la colaboración que debe presidir toda nuestra labor. Pero es cierto que hay que lamentar la pérdida de muchos mayores en nuestras residencias.

El paso de los días nos está mostrando que Salamanca, como el conjunto del país, va a salir muy tocada de esta crisis. ¿Cómo cree que vamos a salir de ella en una ciudad como Salamanca?

Creo en la fortaleza de Salamanca y de España. A lo largo de nuestra historia hemos demostrado una gran capacidad para sobreponernos a pruebas tremendamente duras y hemos conseguido salir adelante y más reforzados. Todos somos conscientes de que tenemos mucho trabajo que hacer y muchos sacrificios que asumir. Desde el Ayuntamiento de Salamanca desplegaremos toda nuestra capacidad para facilitar la recuperación, pero digo desde ya que no podremos hacerlo solos. La reconstrucción debe ser una tarea compartida por el conjunto de las administraciones y la movilización de todos los recursos públicos, una obligación ineludible para todos. De lo que se trata es que en el tránsito hacia la recuperación nadie se quede por el camino.

Imagínese que es el primer día en el que puede regresar con normalidad a la Alcaldía y allí ya se encuentran todos sus trabajadores para iniciar el primer día de la "normalidad". ¿Por dónde va a tomar decisiones?

Imagínese usted que yo esperase al primer día de normalidad para tomar decisiones. Hemos tenido que tomar muchas decisiones desde el comienzo de la crisis, desde realizar los primeros acopios preventivos de mascarillas y equipos de protección para Policía Local y Bomberos, los cuerpos de intervención en las calles, como el cierre de centros municipales para evitar contagios, el incremento y creación de servicios sociales para dotar de más recursos a las personas y familias vulnerables y atender mejor a nuestros mayores, o la reorganización de las plantillas municipales adecuándolas a las necesidades de cada momento, en campos como el autobús urbano, la limpieza viaria… muchos de cuyos trabajadores se han derivado a la desinfección de nuestras calles, o el mantenimiento de parques y jardines. En estos momentos estamos especialmente centrados en las medidas de apoyo a autónomos y empresarios, en la mejora de las prestaciones sociales y en un plan de reactivación económica que sea capaz de afrontar la actual situación de descenso de la actividad y cierre de muchos sectores, que se traduce en muchos casos en cero ingresos y aumento del desempleo.

¿Qué están barajando para ayudar a los numerosos negocios de hostelería y turismo que existen en Salamanca?

Hemos empezado por adoptar medidas tributarias, con el retraso del cobro de tasas y de impuestos y también contemplando deducciones de la tasa de terrazas por aquel período de tiempo que no hayan podido estar colocadas, todo ello con el objetivo de aportar liquidez a estos sectores, que según las estimaciones que se realizan actualmente pueden ser los últimos en incorporarse a la actividad. En los próximos días tenemos cerrada una reunión con las asociaciones empresariales para incorporar otras propuestas, que entendemos deben ser consensuadas con los grupos políticos municipales.

¿Cómo intentará la ciudad volver a atraer a visitantes y turistas cuando el temporal amaine?

Vamos a aprovechar todos los resortes a nuestro alcance para darle un impulso a la recuperación del turismo. Evidentemente, nos jugamos mucho, porque este sector representa el núcleo esencial de nuestra economía local. El plan para la dinamización del turismo deberá necesariamente contemplar todas las aportaciones de los implicados y deberá sumar, también, la de otras instituciones, administraciones públicas y fuerzas políticas. Entre todos debemos definir una estrategia global y ambiciosa que nos permita apuntalar la estructura del sector e incorporar todas las novedades posibles para su proyección. Y contar con otros ámbitos que inciden en esta actividad, como la enseñanza del español.

¿Cree que puede ser necesario replantearse la forma de generar empleo en Salamanca, apostando por, por ejemplo, una mayor industrialización en nuevas tecnologías, viendo que la hostelería y el turismo pueden tardar un tiempo en recuperarse?

No es ningún secreto. Soy un firme convencido de que la industria tecnológica es un tren que Salamanca no puede perder y mucho menos en estas circunstancias. En Salamanca sobra talento y tenemos algunas empresas tecnológicas que nos están demostrando la capacidad de los salmantinos de competir en ese mercado. Sin lugar a dudas, es una vía que seguiremos explorando y apoyando para fomentar la recuperación.

Durante este tiempo y debido a las circunstancias producidas por el estado de alarma, el teletrabajo ha sido la forma con la que muchas empresas y miles de trabajadores se han empleado. ¿Cree que esta forma de trabajar puede ganar terreno en España y servir para atraer empleo a ciudades como Salamanca?

La virtualidad del teletrabajo es, precisamente, que permite que la gente no tenga que estar afincada en el lugar donde presta servicios. Por tanto, no considero que sea la fórmula para atraer empleo a Salamanca sea el teletrabajo que, no obstante, sí se ha demostrado como una herramienta muy importante que necesita mejorarse en todo el territorio nacional. Ha quedado demostrado que en este camino aún hay margen de mejora y esta es otra de las lecciones de esta crisis sanitaria. También, que tenemos que apostar por una mayor digitalización, fundamentalmente en el ámbito del comercio.

¿Está pensando el Ayuntamiento en homenajear a los fallecidos en esta epidemia? ¿Qué están valorando? ¿Y a los sanitarios y personas de trabajos que durante estos días han sido indispensables?

En este momento, estamos concentrados en vencer a la pandemia. Nuestro mejor homenaje a todos, ahora mismo, es trabajar sin descanso para facilitar su labor en la medida de lo posible. Ya llegará el tiempo para las distinciones y los recuerdos.

¿Corre peligro la festividad de San Juan de Sahagún?

Este año 2020, la viviremos de otro modo porque antes de cualquier otra cosa, está garantizar la salud de las personas y minimizar los riesgos de la pandemia. Estamos elaborando una variada programación online para ese día.

¿Y las Ferias y Fiestas de septiembre? ¿Propondrán actividades "más austeras" para estas Fiestas?

No vamos a adelantarnos tanto a los acontecimientos, pero todos sabemos que los conciertos, representaciones teatrales, los torneos deportivos o los toros, la base de nuestras ferias y fiestas, como acontecimientos multitudinarios que son, están en estos momentos descartados. Vamos a ver cómo evoluciona la situación.

¿Qué mensaje le envía a los salmantinos para afrontar lo que queda de confinamiento?

Confío en la capacidad de los salmantinos para reponerse de las adversidades. Ahí está nuestra historia, que demuestra nuestro tesón y empeño. Y sobre todo confío en nuestro potencial, en nuestros investigadores, en nuestros sanitarios, en el emprendimiento de nuestros empresarios y hosteleros. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para salir de esta crisis. Como alcalde voy a dejarme la piel, haré todo lo que esté en mi mano, aprovechando todas las posibilidades que nos otorgan las competencias municipales. Gestionaremos nuestros recursos pensando en la recuperación y, por supuesto, también seremos muy exigentes con el resto de las administraciones, para que estén donde que hay que estar ahora, que es remando en la dirección hacia la necesaria reconstrucción que deberemos llevar a cabo, y pensando siempre en los más débiles, que van a necesitar toda nuestra ayuda. Pero mientras tengamos que seguir en casa, continuemos cumpliendo ejemplarmente nuestras obligaciones. Un fuerte abrazo a todos.