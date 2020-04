​Luaces, sobre una hipotética renovación: “Si salen ellos (la candidatura de Sandoval), igual querrán darle continuidad al proyecto”

El entrenador de Unionistas de Salamanca, Jabi Luaces, sigue a la espera de conocer la decisión final sobre la campaña. El vasco deja claro que ahora mismo el fútbol es secundario y que no se dan las condiciones necesarias para volver a jugar, a la vez que está a la espera de conocer si el club quiere seguir contando con él.

Decisión sobre la temporada. “Visto como está la situación y las pocas posibilidades de jugarse con unos parámetros de salud, no es que lo diga yo, es que no se va a poder cerrar la temporada. Se va a tener que anular. Se acaba abril y sigue sin haber luz en el tema de salud. La mejor propuesta sería acabar la temporada en unos parámetros de salud y con público, pero es imposible. Hay que pasar a otro escenario: para mí debería de quedar en blanco. Quedan 30 puntos en juego y no se puede jugar en muchos meses. No va a llover a gusto de todos. Pero no sería lógico que, con diez partidos en juego, se quiera ascender o descender”.

Continuidad en el club. “Yo firmé hasta finales de junio. Al final, ahora hay unas elecciones y veremos quiénes se presentan. A día de hoy, solo conozco la de Sando. Entiendo que si salen ellos, igual querrán darle continuidad al proyecto. Habría que sentarse a estudiarle. Ahora mismo, el club tiene problemas más serios en si sigo yo o no o si siguen otro jugador. Ahora está todo parado porque la situación es muy complicada en el tema de salud y económico. Ellos estarán pensando en soportar el daño que está haciendo la pandemia en lo económico”.