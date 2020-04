Simón cree que "difícilmente" la vacuna estará para final de año: "No me atrevería a dar una fecha"

"Yo no me atrevería a dar una fecha, es muy difícil establecer un momento adecuado", ha manifestado este sábado el doctor Simón durante su comparecencia en la rueda de prensa del comité técnico de seguimiento diario del Covid-19.

En este sentido, ha añadido que, con la "experiencia" que tienen en vacunas previas, "no son cosas que, aunque se hagan rápidas, se haga en unos pocos meses".

Asimismo, Simón ha explicado que, una vez que se tenga la vacuna o las vacunas adecuadas, "se tiene que tener una capacidad de distribución rápida". "En cuanto tengamos un prototipo de vacuna que haya demostrado eficacia es mucho más fácil", ha precisado.

En este punto, ha asegurado que las empresas que están trabajando en el desarrollo de vacunas potenciales "están al mismo tiempo trabajando en las plantas de producción". "Yo creo que será relativamente rápido, pero es difícil", ha dicho.

"Todavía no tenemos un tratamiento eficiente demostrado para el coronavirus, todavía no tenemos pruebas rápidas que nos den fiabilidad suficiente, todavía no tenemos un prototipo de vacuna que haya demostrado una eficacia, pero se están haciendo muchos esfuerzos", ha concluido el experto de Sanidad.