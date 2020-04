Mañueco pide a Pedro Sánchez que la desescalada empiece por “el mundo rural donde no haya casos y abrir la España vaciada”

Este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una nueva reunión telemática con los presidentes de las comunidades autónomas, tras la cual, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido una rueda de prensa para detallar su contenido.

El presidente autonómico ha hecho varias peticiones al Gobierno central entre las que destacaban la necesidad de unos criterios homogéneos para toda España pactados con las comunidades autónomas. En este sentido, criticaba que “nos enteramos los sábados por anuncios de decisiones tomadas de manera uniforme sin contar con las comunidades autónomas”, en referencia a las salidas de los niños que han comenzado este mismo domingo, o al anuncio que hizo ayer el presidente de las salidas para hacer deporte a partir del día 2. Por este motivo, pedía un mayor esfuerzo para informar a las comunidades.

En este sentido, Mañueco apuntaba que “nos han sorprendido estos anuncios sin fijar los criterios de la desescalada. Se está diciendo que es un proceso gradual, asimétrico y coordinado y se están haciendo anuncios sin coordinación independientemente de los criterios técnicos”. Mostraba además su confusión, dado que a pesar de que se habla de asimetría en la implantación de medidas, las salidas del próximo día 2 serán para toda España: “El presidente no nos hadado ninguna explicación”.

Criterios que propone Castilla y León para la desescalada: la zona básica de salud como referencia

Una de las peticiones clave de Castilla y León además de otras comunidades de gran extensión es que el marco geográfico para la desescalada sea inferior a la provincia, tomando la zona básica de salud para tener un mayor control de la pandemia, de la trazabilidad de los casos y permitir una mayor implicación de los alcaldes: “Desde Castilla y León creemos que la desescalada debe empezar por el mundo rural en las zonas básicas donde no haya casos y abrir la España vacía”, apuntaba el presidente autonómico.

“Nuestra CCAA tiene 94.000 km2 y es injusto penalizar al área rural porque haya casos en las ciudades. Donde no hay casos en la España vaciada no debe estar confinada. Es un sistema más eficaz, más justo y eficiente”, añadía. Para ello, añadía, se deben implementar criterios que impidan la movilidad en estas zonas básicas y apelar a la responsabilidad individual. En las ciudades se tomará el propio municipio como referencia, matizaba. No obstante, afirmaba que no ha habido contestación a esta propuesta por parte de Pedro Sánchez.

Asimismo, Mañueco se mostraba conforme con las peticiones del Gobierno para mantener las UCIs extendidas y reforzar la Atención Primaria. Los otros criterios que ha propuesto por su parte Castilla y León para esas desescalada son:





Ausencia de nuevos casos o tasa de incidencia por debajo de 1.

Capacidad de trazabilidad y aislamiento rápido.

Stock razonable de equipos de protección.

Disponibilidad de camas de UCI y de planta.

Una estrategia de vigilancia de residencias.

Protección comunitaria con medidas de distanciamiento social que sean mantenidas en el tiempo.

Establecimiento de circuitos limpios en las instalaciones sanitarias.

Fomento de telemedicina.

No demonizar sectores económicos como la hostelería.

Incidir en la prevención de riesgos laborales y medidas de protección de trabajadores.





Apoyo económico: las comunidades piden un fondo no reembolsable para sufragar los gastos de la crisis sanitaria

En la reunión con Pedro Sánchez el presidente autonómico ha aprovechado para hacer una serie de peticiones en el ámbito económico, como la moratoria del pago de impuestos, la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social y un plan de apoyo a autónomos, pymes y micropymes.

Las comunidades también han solicitado a Sánchez un fondo no reembolsable con más recursos, al igual que el fondo que ha solicitado el Gobierno a Europa: “Son fondos extraordinarios para financiar los gastos extraordinarios. Estamos dispuestos a justificar hasta el último euro que gastemos en esta epidemia. No queremos ni más ni menos que lo que hemos gastado en las necesidades sanitarias de las mujeres y hombres de esta CCAA”.

Asimismo, reiteraba que se defina un nuevo marco de estabilidad presupuestaria y la necesidad de que los ERTEs en determinados sectores, como la hostelería y el comercio, se prolonguen más allá del estado de alarma “porque hay sectores que no se a recuperar la actividad de manera inmediata”. En este sentido, sobre la apertura de la hostelería, el presidente consideraba que los mensajes de algunos miembros del Gobierno asegurando que no se abrirán hasta diciembre “son contradictorios” y que esa apertura será posible tomando algunas medidas como la limitación del aforo o la separación entre personas.

Peticiones al Gobierno central

En la reunión telématica, Alfonso Fernández Mañueco también ha pedido criterios claros en cuanto al uso de mascarillas: “¿Son necesarias o no? ¿Qué tipo de mascarillas? ¿Quién debe entregárselo a la población? ¿A qué personas? ¿Cuánto duran?”. Además, apostaba por la eliminación del IVA sanitario de las mascarillas.

Insistía el presidente además en “no demonizar a determinados sectores económicos” como el turismo, la hostelería o el comercio y en “hacer un esfuerzo para que en la planificación todos tengan la posibilidad de incorporarse a la vida económica lo antes posible antes del verano”, tomando algunas medidas como la limitación del aforo o facilitando la venta por teléfono, así como abrir en aquellas zonas básicas en las que se haya hecho la desescalada.

Hacía hincapié además en que se delegue más en las comunidades autónomas para que haya más agilidad en el caso de los municipios en los que haya que hacer una reescalada por un aumento de casos: “Somos las comunidades autónomas la administración más cercana, más ágil”. Este trabajo con los gobiernos autonómicos también busca, según el presidente, trabajar con certeza, ya que “los últimos días indican a confusión”.