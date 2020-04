​Alejandra Polo: “Me parece muy bueno para la ansiedad el poder airearse y hacer ejercicio físico”

Alejandra Polo es psicóloga general sanitaria y especialista en trastornos de conducta y enfermedad mental en discapacidad intelectual. Durante estas semanas de confinamiento trabaja para ayudar a sus pacientes pero reconoce que la sociedad no ayuda lo suficiente a visibilizar los numerosos problemas de salud mental y advierte del crecimiento del caso de personas con ansiedad.

¿Qué es Salud Mental? “Es tener un equilibrio en todas las dimensiones del ser humano. Tanto biológico, como espiritual, como a nivel social”.

Tema tabú. “No se habla. Pero es porque hay una confusión muy grande. Entendemos salud mental como problema mental. Todos podemos tener la necesidad en algún momento de trabajar nuestra mente. Se ha relacionado siempre con cosas que no son reales: violencia, personas agresivas… Si hay esquizofrenia, sí; pero si hay ansiedad parece que no hay problema mental. Incluso en películas o los medios de comunicación lo tratan así. Una de cada cuatro personas pasan durante su vida por un problema de salud mental”.

Ansiedad. “Se ha dado un trato a la ansiedad que no era desde hace años. Hay que diferenciar entre estar nervioso o tener ansiedad, que esto último es una enfermedad. La ansiedad es un tipo de trastorno mental que limitan a la persona porque tiene una preocupación excesiva por algo que, generalmente, no genera tanta preocupación. La ansiedad tiene unos síntomas físicos que, aunque no son reales, la persona los notas como muy reales. Todos tenemos un poquito de ansiedad y nos permite estar alerta, pero cuando ya te llega a limitar a tal punto, se convierte en un problema”.

Confinamiento. “Mi opinión es porque no estamos acostumbrados a la incertidumbre. A todos los seres humanos. Estamos acostumbrados a una rutina y, cuando aparece algo desconocido, el equilibrio desaparece”.

Crecimiento de personas con ansiedad. “No tengo datos reales. Pero, por lo que yo escucho, diría que sí. Puede ser por los pensamientos que nos generan preocupación sobre la situación. Tenemos más tiempo para pensar y a veces eso genera más ansiedad. Y por un trabajo no hecho del reconocimiento de las emociones”.

Personas que viven solas. “Son las personas de mayor riesgo. Y si han perdido su trabajo, su rutina, es peor… algunas no tienen a la familia cerca porque la familia, por desconocimiento, tiende a alejarse. Y así es más difícil pedir ayuda”.

Vuelta a la rutina postconfinamiento. “Yo creo que medio mundo va a ir al psicólogo. O va a tener que ir. No solo por la situación, sino porque hay muchas cosas a las que estamos generando mucho miedo. Va a haber personas a las que les cueste incluso salir a la calle”.

Padres separados sin ver a sus hijos. “A mí no me ha llegado, pero entiendo que eso es un problema para los niños como para los propios padres. Los pensamientos de “estoy perdiendo tiempo de ver a mis hijos”, “estoy lejos de la educación de mis hijos” o “y si cuando me vea ya no me quiere”. Eso se multiplica”.

Poder salir a correr o pasear. “Me parece muy bueno para la ansiedad el poder airearse y hacer ejercicio físico. Pero no sé si seremos capaces de poder seguir las normas”.