Simón afirma que algunos comportamientos de grupos de niños y padres generan "cierta preocupación"

"Igual que estoy encantado de haber visto a niños paseando con sus padres por la calle, también es cierto que en algunos casos se pudo generar cierta preocupación por algunos comportamientos de algunos grupos", ha puntualizado Fernando Simón, este lunes 27 de abril en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Tras mostrar portadas de periódicos con imágenes de niños y familias en la calle este domingo, Simón ha apelado a la "responsabilidad individual" de todos los ciudadanos y les ha recordado que estas medidas de desconfinamiento "no implican todavía que se pueda hacer todo lo que se quiera".

"Es cierto que la evolución es favorable, es cierto que independientemente de la perspectiva (de las fotografías) da la sensación de que casi todos los ciudadanos, padres y niños entienden los comportamientos de riesgo que hay que evitar y se mantienen las distancias adecuadas pero también es cierto que en algunos casos no es tan obvio", ha precisado Simón.

En este sentido, ha recordado a las personas que incumplen las medidas que su comportamiento puede tener un "impacto" en la epidemia, en concreto, "en la mortalidad de los conciudadanos, sobre todo, los mayores" y "se pueden generar situaciones en que ese paso atrás sea mucho más duro que lo que se ha vivido hasta ahora".

Además, ha advertido de que dependiendo de cómo funcione el desconfinamiento parcial de los niños, la fase de transición llegará antes o más tarde. "El problema es que las siguientes medidas dependerán mucho de la evolución de la epidemia. Si con las medidas que se están tomando, no va como debería porque no se respetan correctamente las indicaciones, esa fase de transición llegará mas tarde o será mucho más lenta de lo que nos gustaría", ha señalado.

Preguntado por si va a haber cambios en las salidas de los niños, Simón ha precisado que esas decisiones no le corresponde tomarlas a él, pero ha insistido en que ha habido algunos comportamientos no sabe si "incívicos o insolidarios pero, desde luego, no prudentes" y, por ello, ha insistido en que hay que "tomarse muy en serio" la situación porque "el riesgo sigue ahí".

"Es verdad que hay gente que no está observado las indicaciones de la orden que firmó el ministro de Sanidad, no sé si llamarlos incívicos o insolidarios pero, desde luego, prudentes no son. Entiendo que ayer después de muchas semanas de confinamiento, había una percepción de vamos por buen camino, vamos a celebrar, pero hay que ser coherentes con lo hecho hasta ahora", ha añadido.

Además, ha precisado que para las próximas medidas que permitirían el desconfinamiento parcial de la población para hacer deporte individual o dar un paseo, deberán ser todavía más cuidadosos que con las salidas de los niños, teniendo en cuenta que en este caso se han dado incumplimientos. "Tendremos que ser mucho más cuidadosos cuando vayamos abriendo la puerta para volúmenes más importantes de población, para que no se produzcan actuaciones que puedan incrementar el riesgo, sobre todo, para grupos vulnerables", ha zanjado.