VÍDEO | Las redes sociales, escenario del Círculo de Silencio de Cáritas que se celebra este jueves

Como cada último jueves de mes, a las 19 horas de este 30 de abril tiene lugar nuevo Círculo de Silencio de Cáritas. Esta vez, como en marzo, será virtual ante la imposibilidad de que los participantes puedan juntarse físicamente debido al estado de alarma en el que está inmersa España para frenar la pandemia del Covid-19.

Debido a los problemas derivados del coronavirus, Cáritas invita a toda la comunidad cristiana y a la sociedad en general a tomar conciencia de que “en esta crisis no hay fronteras, no hay clases sociales, no hay trabajos de primera o segunda; al contrario, como bien dice el Papa Francisco, la crisis está poniendo en valor y mostrando que los empleos más precarizados e invisibles (trabajadoras del hogar y cuidados, agricultura, alimentación...) se han revelado como esenciales para la sostenibilidad de la vida”.

Las personas interesadas en participar pueden seguir las siguientes indicaciones:

Hacer una foto con un cartel que ponga: #CírculosDeSilencioEnCasa #1deMayoHayEsperanza

Mandar esa foto al teléfono: 626314127 el miércoles 29 de 8 a 20 horas.

Compartir la foto en las redes sociales con esas etiquetas cinco minutos antes de comenzar el círculo virtual.

Conectarse el jueves a las 19 horas a la página web https://meet.jit.si/CírculosDeSilencioEnCasa para hacer unos minutos de silencio y, después, leer el manifiesto. Tras la lectura se podrá leer el manifiesto completo en la página web y ver el vídeo en las redes sociales.