La consejera de Familia, Isabel Blanco, pide disculpas por decisiones "no acertadas" y no "salvar" a 2.000 personas en residencias

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco Llamas, ha pedido "disculpas" por todas aquellas dcisiones que no hayan sido "acertadas" y por no haber conseguido "salvar" o evitar el fallecimiento de más de 2.000 personas en las residencias de mayores.

Blanco Llamas se ha expresado así durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para explicar las actuaciones de su departamento ante la pandemia de coronavirus en una sesión que ha empezado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas por la COVID-19 y como muestra de solidaridad y pésame hacia todas sus familias.

En este contexto, Isabel Blanco, ha incidido en los momentos "tan duros" que han provocado que las familias no hayan podido despedirse de los fallecidos y ha pedido "disculpas" por las decisiones que han tomado y que no han sido acertadas, aunque ha garantizado que han intentado dar "lo mejor" de ellos mismos en esta situación y han tratado de actuar "de la mejor manera" que sabían.

"De eso que no quepa ninguna duda, habrá decisiones más correctas y otras que no", ha apuntado la consejera, quien ha pedido disculpas por las que no lo han sido y porque no han "conseguido salvar" y "evitar" que algo más de 2.000 personas fallecieran en las residencias de mayores.

Blanco se ha expresado así al comienzo de una comparecencia en la que ha dado las gracias a empresas, entidades y asociaciones que han colaborado con los Servicios Sociales de una u otra manera y lograr reducir la repercusión de la pandemia y que las actuaciones llegaran al máximo número de gente.

La consejera ha aclarado que los Servicios Sociales son "muy grandes", no sólo es el área de residencias, sino que también se ocupan de las familias más vulnerables, durante la crisis pero también a partir de ahora.

Por ello, ha hecho un agradecimiento "especialmente" a los profesionales de los Servicios Sociales, los que han trabajado en los centros de atención, de menores, de personas con discapacidad, en los de mayores, pero también en los centros de Acción Social (CEAS), que han seguido trabajando, en los servicios de proximidad de los ayuntamientos, que han "estado allí", así como a las diferentes secciones de las gerencias provinciales.

"Han seguido atendiendo a todo el mundo", ha añadido Blanco, quien ha puesto como ejemplo que la Junta se ha hecho cargo del bebé encontrado en un carro de la compra en un supermercado de Ávila, con lo que quiere decir que todo ha seguido "funcionando".

GENTE QUE "HA DADO TODO"

La titular de Familia ha personificado los agradecimientos en los gerentes de Servicios Sociales de las diferentes provincias, a los que ha ido nombrando, porque "lo han dado todo, sus horas, su tiempo, se lo han quitado de sus familias" y han tenido que tomar "decisiones muy duras en momentos muy difíciles".

"Incluso han llegado a repartir guantes y mascarillas cuando no había, ellos también son héroes anónimos y representan a todos los trabajadores de los Servicios Sociales de Castilla y León", ha agregado.

La consejera ha vuelto a insistir en que no se ha acertado con todas las decisoines ante "algo que ha sobrevenido a todos", pero ha aclarado que todo el mundo que trabaja en Servicios Sociales "ha dado el 200 por cien" y ha asegurado que ha habido un gobierno, "empezando por su presidente", que ha estado a disposición "24 horas del día", al igual que todos los miembros del Ejecutivo autonómico.

Así, ha aseverado que cada uno "en su responsabilidad, en el área que le corresponde", ha dado "lo mejor de sí mismo" para intentar mitigar los efectos de esta pandemia, de la crisis. "Que no quepa duda, nadie se ha puesto de perfil. Habremos acertado o equivocado, pero hemos intentado hacer lo mejor en una situación que ha sobrevenido a todos", ha insistido.

Blanco, quien ha reiterado que los Servicios Sociales no han dejado de funcionar, no son sólo las residencias, aunque ha reconocido que se ha hablado de ellas mucho estos días porque "son los centros más afectados".

Sin embargo, ha señalado que el coronavirus "no entiende" de lo que es público o privado y en estos centros "se ha llevado a mucha gente por delante", pero al mismo tiempo ha puesto "en valor" que el 73 por ciento de las residencias de Castilla y León, más de 800 centros residenciales, no han tenido fallecidos, casos o gente en aislamiento.

Aún así, ha advertido de que ninguno está "libre" de que alguien pueda transmitir el coronavirus, que ha recordado que se manifiesta a los diez o 15 días. "Da la cara muy tarde y cuando la da puede haber afectado a mucha gente", ha avisado.