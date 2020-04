​La Junta insiste en que “no hay condiciones para iniciar una desescalada en Castilla y León”

“La vida sigue y la pelea continúa”. Así de rotunda se ha mostrado Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el retorno a sus comparecencias diarias tras dos días de ‘descanso’ -que no ha sido como tal, ya que compareció en las Cortes este pasado lunes y ha seguido trabajando ambos días-.

Lo primero que quiso hacer la consejera fue, lamentar el fallecimiento de una nueva profesional del Sistema Sanitario -una administrativa del centro de salud de Alajeos, en Valladolid- y agradecer todos los mensajes de ánimo que le han llegado tras “la rotura del dique de contención emocional” que vivió este lunes en las Cortes.

Posteriormente, especificó que a partir de este martes también diferenciarán de los diferentes positivos por coronavirus en la Comunidad: los que dan por test PCR -lo que exige ahora el Ministerio de Sanidad- y los que dan en total, sumando los test de anticuerpos. Esto se debe a que la segunda prueba arroja positivos de personas “que tienen la enfermedad o han podido tenerla” pero ya lo han pasado.

Sea como fuere, lo que sí sabe la Junta con certeza es que el número de posibles pacientes con la enfermedad activa en el sistema MEDORA de Atención Primaria “es el menor de los últimos 8 días”, lo que quiere decir que “se están cerrando más casos de los que aparecen”, una muy buena noticia ya que es un indicador claro de que la curva, finalmente, se va doblegando.

Eso sí, pese a ello, Verónica Casado insistió en que, ahora mismo, “no hay condiciones epidemiológicas para comenzar una desescalada general en Castilla y León”, ya que seguimos estando en una fase de transmisión comunitaria. Eso sí, la consejera tampoco descartó comenzar una desescalada por zonas de salud, ya que hay algunas que apenas han tenido prevalencia de la enfermedad y llevan varios días sin un nuevo posible caso.

“Hemos pasado mucho como para tirar por la borda todo el esfuerzo y lo conseguido”, recalcaba, valorando que si a la curva se la está doblegando es “por la labor de todos: del esfuerzo de hacer la cuarentena social y del esfuerzo de los profesionales sanitarios”.

Evaluar las medidas aplicadas previamente cada semana o 10 días antes de dar un nuevo paso

Otro de los indicadores que podrían reflejar que la curva, poco a poco, está en tendencia decreciente es el número de hospitalizados, tanto en planta como en UCI, ya que el pico se alcanzó el pasado 2 de abril. Desde entonces se ha ido reduciendo y muchas unidades de cuidados intensitos están cerca de retornar a su capacidad original.

Respecto a la desescalada, Verónica Casado pidió “actuar con prudencia”, ya que hoy en día todavía es posible el coronavirus circulase con rapidez por todos los territorios si se comenzase de manera inmediata en toda la Comunidad, puesto que aunque “poco a poco se van incorporando municipios a las zonas verdes”, todavía hay una inmensa mayoría con contagios diarios.

Por ello, desde la Junta confían en que en el Acuerdo Marco que se ha aprobado en el Consejo de Ministros para comenzar la desescalada, además de considerar la vuelta a la normalidad por zonas, se incluyan diferentes plazos que garanticen la efectividad de las medidas que se vayan aplicando. “Tenemos que ser cautos, porque cualquier medida deben evaluarse a los 7 o 10 días” para saber en qué porcentaje aumenta la incidencia de Covid-19.

Es decir, que desde la Consejería de Sanidad se estima que, una vez pase el período de incubación medio de la enfermedad -entre 5 y 7 días-, podría conocerse cómo evoluciona la pandemia tras cada medida aplicada. Una evaluación necesaria que realizar antes de dar un nuevo paso.

Verónica Casado, asimismo, apuntaba que Castilla y León ha sido una de las comunidades más “seriamente” golpeadas por el coronavirus, por lo que se ha de ser “muy prudente en la desescalada”, si bien reconocía que la misma es un tanto necesaria “por el impacto psicológico y físico”, no porque se puede volver a la normalidad, ya que por el momento eso no es posible.

La Junta fidelizará a los residentes que terminen en mayo con un “contrato de fidelización”

Además, la consejera de Sanidad anunció que la Junta comenzará en los próximos días la evaluación y la fidelización de los residentes que terminen en mayo con diferentes “contratos de fidelización” para que continúen trabajando con el SACyL, “especialmente en aquellas especialidades más deficitarias”.

Estos contratos tendrán una duración de tres años (dos fijos más uno prorrogable) y “cuando podamos volver a la normalidad, haremos otra vez los concursos de oposición”.

Respecto a los profesionales sanitarios que terminen contratos en el mes de abril, Verónica Casado ha detallado que "todos los centros están evaluando sus necesidades" y que, en función de las mismas, se propondrá la renovación de según qué contratos, si bien es posible que muchas personas se cambien de lugar de trabajo para "prestar apoyo a los servicios con más necesidades".

Y, como no podía ser de otra manera, todos los profesionales sanitarios irán con su adecuada protección. "Hemos enviado más de 31 millones de EPIs, con una inversión de unos 33 millones de euros, y tenemos comprometidos hasta final de año otros 56 millones de euros en equipos de protección", concretó la consejera.

“Sólo si somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos podremos cuidar a la sociedad”

La consejera de Sanidad reclamó, igualmente, “responsabilidad individual” a la hora de comenzar el desconfinamiento. Algo motivado por las imágenes que se pudieron ver este pasado domingo cuando los niños pudieron, tras seis semanas, salir a la calle. “Sólo si somos capaces de cuidarnos a nosotros mismos podremos cuidar a la sociedad”, afirmaba.

Aunque en Castilla y León no hubo ningún incidente reseñable y se actuó con cautela, Verónica Casado reiteró que la distancia social se debe mantener. “Sé que es complicado que un niño de cinco años no vaya a jugar con su amigo cuando lo vea, pero la distancia de seguridad y la higiene personal son más importantes que cualquier otra medida”, aseguraba, reclamando que los padres vigilen “que no se mezclen”.

De hecho, concretó que la higiene de manos y respiratoria se debe seguir manteniendo porque “no queremos que haya ningún repunte”, y recordó que las personas con síntomas leves o asintomáticas “también pueden contagiar”, advirtiendo a todas las personas que tengan que salir a la calle, especialmente a los padres y madres, que se protejan cuando salgan fuera de casa.

Esta protección se debe realizar, entre otras medidas, con mascarillas, que es “un elemento complementario” a la higiene de manos y a la distancia social, pero jamás será “el elemento”. Eso sí, han preguntado al Ministerio por el criterio de reparto y de compra para saber cómo se distribuirán en los próximos días.

Este martes comienza en Castilla y León el estudio de seroprevalencia

Igualmente, Verónica Casado confirmó que este martes ha comenzado en Castilla y León el estudio de seroprevalencia del Gobierno que arrojará la situación en la que la Comunidad se encuentra en relación a la pandemia a nivel nacional. “Hubo un pequeño problema con los datos personales y las direcciones de los participantes, pero ya se ha empezado a citar a las personas”, aclaró. En Salamanca, 1.200 personas formarán parte de dicho estudio.

También mostró la necesidad que tiene la Comunidad de donaciones de sangre de los siguientes grupos: 0-, A-, A+, B-, AB- y AB+. La consejera invitó a todos los castellanos y leoneses a ponerse en contacto con las unidades para realizar la extracción porque “necesitamos la sangre para los accidentes o para las intervenciones quirúrgicas”, por ejemplo.

De la misma manera, invitó a todas las personas que quieran animar a los hospitalizados a mandar mensajes de ánimos a apoyoafectadoscovid19@saludcastillayleon.es.