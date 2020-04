​Carlos Méndez, gerente de Perfumerías Avenida: “El título va a quedar desierto pero la primera plaza de Euroliga es nuestra”

El gerente perfumero explica que no han firmado jugadoras para la próxima temporada hasta no conocer el plan de competición

Carlos Méndez aseguraba en SALAMANCA24HORAS, el pasado 20 de marzo, que veía inviable volver a la competición. Este lunes, la FEB daba por finalizada la campaña sin descensos y anunciaba que dos equipos más estarían en Liga Femenina. Además, según ha admitido el propio gerente perfumero en SALAMANCA24HORAS, no habrá campeón de liga pero sí se mantendrán las posiciones actuales para entrar en las competiciones europeas.

Sin descensos en la Liga Femenina. “Mi valoración es que lo fundamental era dar por terminada la competición. Y, a partir de ahí, para que esta decisión fuese efectiva, nadie podía reclamar la temporada. Así que no habrá descensos y subirán dos equipos. Hace 45 días ya lo propusimos porque se veía que no podíamos jugar. El debate sobre la fecha de comenzar a la competición es cuando va a permitir el Gobierno tener público en los pabellones. Es fundamental. Puedo entender que el fútbol profesional o la ACB, con sus derechos de televisión, se planteen empezar sin gente aunque no concibo así el deporte; pero claro, el baloncesto femenino, que no tiene derechos de televisión, ¿cómo haces posible mantener equipos sin generar riqueza? Hay rumores de que el público puede volver en enero”.

Decisión sobre el título. “El título va a quedar desierto. Pero se establece que, para las plazas europeas, en el orden de clasificación en el momento de finalizar la liga. La primera plaza de Euroliga es nuestra. Pero no hay campeón de Liga”.

Plantilla 2020/2021. “La plantilla, una vez que se decretó el estado de alarma, quedó parada. No hemos hecho ningún movimiento. Me parece un poco irresponsable. No sabemos ni cómo va a ser la competición, ni cuánto va a durar… aunque sé que hay muchas plantillas que ya están cerradas. Con contrato tenemos a Silvia, Cazorla y Vilaró. Hof tenía un año adicional”.

Continuidad de Ortega. “No hemos hablado con nadie”.