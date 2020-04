Luis Fermoso (subdirector salmantino de ‘Informe Robinson’): “Michael Robinson era un tipo divertido con una mirada limpia y diferente”

El plano está en negro. Empiezan a sonar las campanas de la Plaza Mayor y se escucha cantar a los pájaros. A medida que aumenta el sonido ambiente, la imagen muestra la monumental ágora charra. Una voz en off se cuela: “Aunque nacía en Valladolid en 1973, me considero salmantino”. Las palabras son de Luis Fermoso. El resto, una recreación de cómo podría empezar un reportaje de ‘Informe Robinson’ (Movistar +) sobre su vida.

La misma indica que arribaba a la ciudad salmantina con 7 años y estudiaba en el colegio Francisco de Vitoria, en el instituto Lucía de Medrano y en la Universidad de Salamanca, donde cursaba Sociología. Después, se trasladaba a Madrid para realizar el Máster de Periodismo de El País e incorporarse como becario a Canal + en 1997.

“Por entonces, Michael Robinson ya era comentarista de partidos de fútbol y presentador de ‘El Día Después’, programa que se emitía en abierto y que tenía una audiencia de dos millones de personas. Me incorporé a su equipo en 1999, con Josep Pedrerol al frente, y estuve en él hasta 2005 haciendo reportajes por toda España”, relata Fermoso a SALAMANCA24HORAS para explicar cómo conoció al citado Robinson, exfutbolista profesional y hombre de televisión que fallecía este martes.

Como si de una pausa de publicidad de dos años se tratara, el periodista charro y Michael Robinson volvían a trabajar codo con codo en 2007: “Nacía ‘Informe Robinson’, programa en el que somos pocos redactores, por lo que la unión entre los dos fue a más. Pasó a ser mi socio hasta que nos ha dejado”.

“Trabajar con él ha sido maravilloso. He aprendido mucho de él. Era un tipo divertido con una mirada limpia y diferente. Practicaba un periodismo que enorgullece. Siempre hablaba de respetar la historia a contar. Indicándome ventanas y balcones, me decía: ‘Luis, estamos entrando en las casas de la gente y hay que ser respetuosos’. Nos daba libertad y confianza para trabajar. Había temas que no los veía, pero dejaba desarrollarlos. Además, aunque no sabía ni ‘papa’ de español, consiguió dominar el lenguaje. Trabajar con él ha sido un privilegio”, añade el comunicador de manera reflexiva.

Salamanca estaba presente en sus conversaciones: “Hablábamos sobre ella porque en la época de ‘El Día Después’ coincidimos con Joaquín Ramos Marcos (exárbitro charro). Por si fuera poco, hicimos dos ‘Informe Robinson’ en la ciudad: uno sobre cómo el fútbol ayuda a personas con Alzhéimer y otro, rodado en la cárcel de Topas, sobre el vínculo entre el deporte y los presos. Estuvimos varios días en Salamanca y disfrutó”.

La sonrisa propia de los momentos de diversión es uno de los legados que deja el británico. “En Movistar + nos queda su ADN, su forma de entender la televisión con respeto y limpieza”, concluye Luis Fermoso. En el posible ‘Informe Robinson’ en el que se podría encajar este reportaje, el plano enfoca al cielo. Michael Robinson lo está viendo desde allí.