Francisco Igea: "La economía tiene que volver a echar a andar, pero sería nefasto que tropezásemos y tuviéramos que regresar al principio"

Como todos los jueves, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz de la misma, Francisco Igea, ha tomado partido en la rueda de prensa que de forma diaria realiza la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para informar de la última hora de la pandemia del coronavirus en la Comunidad Autónoma

A Igea le han preguntado los periodistas sobre la próxima desescalada que inicia este fin de semana, y consultado sobre si se sentaría en la terraza de un bar, ha afirmado que "he hecho cosas más peligrosas en mi vida casi seguro, pero me sentaría en una terraza sólo con las medidas de seguridad suficientes". En este sentido, Igea ha comentado que será clave la normativa y los consejos de higiene en el trabajo (ha señalado que hoy mismo se colgarán estos consejos en la página de transparencia de la Junta de Castilla y León) y que "es verdad que hay que echar a andar la economía, pero sería nefasto que tropezásemos y tuviéramos que volver al principio".

"En esta situación en la que estamos, con una enfermedad que lleva sólo cuatro meses en el mundo, aunque pareciera que llevara cuarenta años, sabemos lo que sabemos y seguimos teniendo muchas incertidumbres sobre las decisiones que tomamos; pero no queremos volver a ver nuestras UCIs llenas de gente entubadas o pacientes en urgencias ahogándose teniendo que ser intubados. Vamos a hacer lo posible por arrancar de la mejor manera posible", ha comentado el vicepresidente de la Junta.

El vicepresidente ha insistido en la rueda de prensa en que la propuesta de Castilla y León es la de iniciar la desescalada por zonas básicas de salud, y no por provincias como inicialmente ha propuesto el Gobierno de España. Igea ha comendo que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha mostrado "receptivo" a la propuesta.

Para Igea, y por consiguiente para Castilla y León, "es más fácil controlar lo pequeño que lo grande, es más sencillo controlar cuatro zonas de salud con 14.000 habitantes que una provincia con 250.000". Según el vicepresidente, la "la seguridad de controlar estos movimientos de personas por zonas de salud es mucho mayor". El portavoz de la Junta ha afirmado que el Gobierno regional ya está en conversaciones con los alcaldes de los municipios para que hagan sus propuestas en cada zona básica de salud, "porque ellos saben mejor que nadie cómo se producen los movimientos y por qué carreteras se hacen".

Problemática en hostelería y turismo

Sobre las protestas que han comenzado a surgir en los sectores de la hostelería y el turismo, en franco desacuerdo con el proyecto de desescalada del Gobierno central, Igea ha comentado que considera que hay "varias cosas" mejorables, "no tanto con limitar el aforo a un tercio como exigir las distancias y las medidas de higiene y seguridad". "Es importante que mientras no se pueda retomar la actividad normal se prorrogue la situación de los ERTEs en este momento. No tiene mucho sentido, cuando sólo vas a poder tener un tercio de la actividad de la terraza funcionado, que finalicen los ERTEs, ya que las razones que dieron lugar a este expediente de regulación temporal de empleo se mantienen".

En cuanto a las zonas de desescalada, Igea ha comentado que existen varias zonas con cero contagios que podrían estar preparadas para iniciar la desescalada de Castilla y León, "pero no sabemos cuáles son los requerimientos y si, para el Gobierno, estamos preparados o no".

Sobre si los colegios e institutos abrirán para las tareas de refuerzo educativo, el vicepresidente ha dicho que hay que esperar a las órdenes del Gobierno.