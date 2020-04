Denuncian que los hospitales de Castilla y León están llenos de EPIs adquiridos en el extranjero “que no sirven”

Aseguran que se está detectando falta de calidad en los equipos de protección que llegan de terceros países y los almacenes de los hospitales están llenos de productos que no sirven, después de que Sacyl y Ministerio de Sanidad hayan invertido millones de euros en ellos

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Castilla y León insta a la Gerencia Regional de Salud a priorizar las compras de material de protección para los sanitarios en el mercado español, así como los test de detección del Covid-19.

SATSE afirma que el mayor número de compras de equipos de protección individual por parte de la Gerencia Regional de Salud y del Ministerio de Sanidad que han llegado a las diferentes gerencias de Sacyl y a centros sociosanitarios de la Comunidad autónoma proceden de terceros países y se está detectando la falta de calidad que tiene dicho material protector, lo que está impidiendo su uso y obligando a que se desechen. Esto provoca que se crea que se tiene disponible un material protector para los sanitarios que finalmente no es utilizable.



En otros casos, las fichas técnicas de esos productos, que vienen en otros idiomas, al traducirlas se comprueba que no se corresponden con productos sanitarios ni el material cuenta con la protección que debería tener.



“En estos momentos, los almacenes de los hospitales están llenos de productos que no sirven para lo que se han adquirido, mientras los profesionales sanitarios siguen necesitando protección y son productos en los que las administraciones, Sacyl y Ministerio de Sanidad, han gastado millones de euros, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y de sus familias”, explican desde SATSE.



Desde este sindicato, agregan: “Esta situación se solventaría si se priorizara la compra de este material protector en el mercado español, a empresas españolas, incluso los test de detección del Covid-19. En este último caso, parte de los test comprados se ha demostrado que tienen baja sensibilidad y producen falsos negativos, con el riesgo que esto implica para la salud de profesionales y pacientes y por el gasto sanitario inútil que suponen”, finalizan.