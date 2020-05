​Verónica Casado: “Están corriendo hasta los que no han corrido en su vida, por eso, pido prudencia"

El pasado jueves, 30 de abril, comenzaron las primeras llamadas informando a los salmantinos seleccionados sobre el inicio del estudio de seroprevalencia para cotejar la incidencia del coronavirus en la provincia.

Sin embargo, Verónica Casado, ha anunciado en rueda de prensa que “estamos percibiendo algunas reticencias por parte de algunos domicilios cuando se les llama para colaborar en el estudio de seroprevalencia , por favor que nos ayuden a conocer el nivel de prevalencia del coronavirus entre todos nosotros”.





Del mismo modo, la propia Casado, ha hecho referencia a la posibilidad de que los ciudadanos de la comunidad hagan deporte a partir de este 2 de mayo. “Estamos un poco asustados por las imágenes que hemos visto en determinadas ciudades. No nos podemos permitir ningún retraso. En Alemania, por ejemplo, han aumentado los casos después del relajamiento en las medidas de confinamiento”

"“Están corriendo hasta los que no han corrido en su vida. Entiendo que tengamos necesidad física y piscológica, pero hay que tener prudencia", ha apuntado la propia Casado. Aún así apunta que "creo en la responsabilidad individual, no creo que una persona vaya a salir cuarenta veces".

Comunicación previa oficial y cita en Atención Primaria

La propia consejera ha recordado que cada unidad familiar, de tamaño medio, seleccionada para esta encuesta de seroprevalencia, está siendo contactada telefónicamente para conocer la predisposición de sus integrantes a participar y, si es así, obtener sus datos y facilitarles cita en su centro de salud o consultorio local de referencia; en el caso de tratarse de personas con movilidad reducida o en aislamiento domiciliario, será un equipo sanitario quien se desplace.

Es de suma importancia que los seleccionados atiendan la petición y colaboren: la información que se obtenga se antoja imprescindible para orientar futuras medidas de salud pública relacionadas con el control de la COVID-19, ya que actualmente no hay una referencia clara sobre el total de infectados, tanto para el conjunto de la población española como a nivel local.

Hay que insistir en que los participantes recibirán inicialmente una llamada telefónica y, posteriormente, se les citará en dependencias sanitarias oficiales; por tanto, las administraciones implicadas quieren trasladar un aviso a la sociedad, pero especialmente a las personas mayores, de que desconfíen de cualquier persona que les aborde con este fin, sin haber recibido comunicación previa.

En el caso de recibir una visita o llamada no oficial y que tampoco pueda identificarse claramente, no dude en ponerse en contacto con el teléfono de emergencias 1-1-2 o con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; tampoco facilite el acceso a su domicilio de nadie con quien no haya concertado esa visita a través de vías oficiales.

Por último, rechace cualquier intento de cobro por la realización de este estudio o de obtención de datos haciendo mención al mismo, como bancarios, ya que la participación en el estudio nacional de seroprevalencia no supone coste alguno para las personas seleccionadas.

Los primeros participantes en el estudio de seroprevalencia de la Covid-19 están comenzando a recibir las llamadas en las que se les informa de que han sido seleccionados y se les solicita su autorización; en caso afirmativo, también se están recabando los datos necesarios para citarles en sus centros de salud y consultorios locales de referencia.