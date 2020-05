Las agencias de viajes de Salamanca rechazan la apertura de oficinas

Colocan en sus escaparates un cartel indicando que “el mundo está “cerrado temporalmente” y, sin movilidad, "no abrimos"

Las Agencias de Viajes integradas en ASAV (Asociación Salmantina de Agencias de Viajes) han acordado colocar en sus escaparates un cartel con el que muestran su disconformidad con la apertura de oficinas indicando que “el mundo está “cerrado temporalmente”, por lo que nuestras oficinas también permanecerán cerrados temporalmente ya que actualmente no está permitida la movilidad”.

Desde ASAV, organización integrada en Confaes, se señala que “no tiene sentido que abramos nuestros establecimientos sin poder saber la fecha en la que habrá movilidad, ni las condiciones en las que estarán abiertos los hoteles, las playas, los monumentos…”

“Para nosotros nuestros clientes son lo primero, por lo que hasta que no tengamos claro: qué podemos vender, en qué condiciones, y se pueda vender con seguridad, no vemos oportuno hacer ventas futuras sin poder ofrecer esas garantías”, añaden.

En este sentido, las Agencias de Viajes, destacan que “el sector es uno de los más afectados debido a que todo el trabajo que se ha hecho desde septiembre del año pasado con reservas para estos meses han sido y están siendo canceladas, con lo cual además de no ingresar nada durante estos meses del confinamiento se han perdido los ingresos de los meses anteriores y con las actuales condiciones no tenemos muy claro el futuro”.

En estos momentos, explican, “el Gobierno no ha aclarado si podemos alargar los ERTE de los trabajadores, si podemos seguir cobrando la prestación por cese (el que la haya cobrado), el que ha solicitado un ICO (y ha tenido la “suerte” de que se lo hayan aprobado) aún no ha recibido el dinero, las ayudas de la Junta todavía no han sido desarrolladas ni sabemos cuándo podrán ser cobradas… Necesitamos tener las ideas claras antes de dar un paso que nos puede llevar al cierre de nuestros negocios”.

Fuente: Agencia pyme.info