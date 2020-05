Mañueco exige al Gobierno que cambie de rumbo: "No hay planificación clara, ni coordinación con las comunidades"

El presidente de la Junta, muy crítico con el Ejecutivo central, insiste en que la desescalada tiene que ser por zonas básicas de salud y no por provincias

"No hay planificación por parte del Gobierno de España en la desescalada, ni coordinación con las comunidades". El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez, después de la reunión telemática mantenida por el responsable del Ejecutivo central, dejando claro que la Comunidad apuesta por una desescalada por zonas básicas de salud y no por provincias “porque el medio rural no puede seguir confinado”.

Mañueco, tras el encuentro con Sánchez, ha dejado claro que no hay criterios concretos por parte del Gobierno de España para comenzar la desescalada, “con instrucciones que se tienen que cumplir, pero no se nos deja participar en la toma de decisiones” porque, aseguró, “no se confía en las comunidades para la desescalada, no hay co-gobernanza” y tampoco, indicó, se facilitan los informes de los expertos que ha reclamado.

Lamentando la falta de comunicación con las comunidades autónomas, con decisiones y propuestas que conocen por los medios, criticó que Sánchez “anuncia medidas los sábados en televisión y los domingo nos las cuenta, se lo hemos reprochado”.

Mañueco: “El estado de alarma no es un cheque en blanco”

El presidente de Castilla y León, que tuvo un recuerdo para los fallecidos por coronavirus y para los hospitalizados, reiteró que la desescalada en esta Comunidad tiene que ser sensata y bien hecha. Contundente, ha exigido al Gobierno de Sánchez que cambie el rumbo, manifestando que el estado de alarma “no puede ser un cheque en blanco”.

Para el presidente regional, la estrategia del Gobierno central es buscar responsables, pidiendo a Pedro Sánchez que haga el esfuerzo de llegar a un consenso tanto con los partidos políticos como con las comunidades autónomas porque, añadió, el estado de alarma “no es un cheque en blanco”, requiere de acuerdos. Sin embargo, Fernández Mañueco manifestó que la postura del presidente del Ejecutivo central es “todos conmigo o contra mí y no lo está poniendo fácil”.

Reparto del fondo extraordinario por afectados y no por población

Por lo que se refiere al fondo extraordinario de 16.000 millones de euros anunciado por Sánchez este sábado para la reconstrucción social y económica, no reembolsable, Mañueco incidió en la necesidad de que sea adicional a la partida ya comprometida para hacer frente a la crisis del coronavirus.

Asimismo, ha reclamado garantías para realizar el pago de la facture que supondrá el COVID-19, blindar el sistema público regional de salud y un reparto de este fondo extraordinario que se realice teniendo en cuenta los criterios de incidencia acumulada de la enfermedad y no por criterios de población.

"La España vaciada no puede ser también la España confinada"

Además de reivindicar que sean las comunidades las que reciban la mayor parte de los fondos, Mañueco ha vuelto a recordar la apuesta de la Junta por la agricultura, la ganadería y el sector agroalimentario, exigiendo al Gobierno central agilidad en el pago de los ERTEs y, en el caso de los ERTEs de fuerza mayor, flexibilidad de los criterios o una prórroga durante el tiempo que se mantenga estado de alarma.

Respecto a la propuesta de desescalada "sensata, progresiva y con consenso social y político" anunciada por el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que este lunes presentará al Gobierno central, Mañueco indicó que se trata de una apuesta "clara" por las zonas básicas de salud porque la España vaciada "no puede ser también la España confinada".