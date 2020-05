Así ven Juanan, Coque y Garban el futuro del Zamora: ¿ascenso directo o playoff express?

El Zamora marchaba en primera posición del grupo octavo de la Tercera División cuando se detuvo la competición. Los de David Movilla eran líderes con 73 puntos, tres más que la Segoviana (que había jugado un partido más).

En el conjunto rojiblanco militan tres futbolistas charros. Coque, Juanan y Garban explican en SALAMANCA24HORAS cómo creen que se dirimirá la competición.

Juanan. "El confinamiento, como la mayoría de la gente, un poco aburrido. Sí me ha llamado para empezar con cosas de cocina y repostería. Hay que matar el tiempo. También estoy con los test para poder conducir, que no lo había sacado. Mucho Netflix y juegos de mesa. Estoy deseando volver a entrenar y ver a los compañeros pero siempre con seguridad. Yo, siendo egoísta, me gustaría que ascendiéramos directos. Me gustaría devolver al Zamora a donde se merece y del grupo 8 hemos sido los que más méritos hemos hecho. Alguna gente dirá que es injusto. Si tenemos que jugar el playoff, encantado de hacerlo y de demostrarlo en el campo".





Coque. "Llevo el confinamiento de una manera muy tranquila. Con las dos criaturas estoy todo el día ocupado y entretenido. Se me pasan las horas del día muy rápido. La competición está parada desde hace casi dos meses aunque hacemos trabajo individual en casa y esta semana ya hemos empezado a andar y correr por la calle. Soy de los que prefieren jugar y demostrar en el campo que merecemos ascender. Pero, como bien te digo, si estamos primeros es por méritos propios y si se decide que suben los primeros, estaremos también orgullosos. Es verdad que sería mi tercer año de ser campeón y jugar el playoff y se dice que a la tercera va la vencida".





Garban. "Estamos a expensas de saber qué va a pasar. Como muy tarde, esta jueves o viernes lo dirán. Sabemos que las dos opciones que se barajan es jugar el playoff express y la otra es ascender a los primeros. Pase lo que pase, que suba el Zamora a Segunda B. Yo, sinceramente, prefiero que nos asciendan directamente porque lo hemos merecido todo el año. Si tenemos que jugar el playoff express, tendremos que prepararnos bien. Tengo un niño pequeño en casa y tienes la incertidumbre de jugar y que pueda pasar algo. Pero si nos mandan jugar, entiendo que estará todo controlado".