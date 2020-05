La Junta solicitará al Gobierno que cuatro zonas de Salamanca pasen a la fase 1 de desescalada

Se trata de una propuesta que cumplimentará entre hoy y mañana y que se valorará con el Ejecutivo en una reunión bilateral. En todo caso, la decisión final corresponderá al Ministerio de Sanidad. “Esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta”, pedía la consejera. No obstante, si el Gobierno finalmente se decanta por hacer la desescalada por provincias y no por zonas básicas de salud, "en Castilla y León a fecha de 11 de mayo no tenemos todavía ninguna provincia entera que cumpla criterios epidemiológicos, sanitarios y de seguridad en la movilidad que pueda ser global para una determinada provincia”.

Este martes la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha valorado la situación sanitaria de la comunidad. Se mostraba preocupaba por el repunte de casos registrados en el sistema Medora en el que se incluyen las sospechas y los casos confirmados de coronavirus, que en las últimas 24 horas ha añadido 832 casos en la comunidad.

“Estamos preocupados, hace 10 días se liberalizó la salida de los niños a la calle. Si esto sigue así tenemos que ser muy concienzudos con lo que tenemos que hacer. Son muchos casos”, lamentaba. En todo caso el número de casos confirmados por prueba de detección molecular son 98 en las últimas 24 horas en Castilla y León, de los que 7 son de Salamanca.

Verónica Casado avanzaba que la Junta enviará entre este martes y miércoles enviará al Gobierno la propuesta de las zonas básicas de salud que son susceptibles de pasar de fase en la desescalada por llevar varios días sin nuevos casos. Son un total de 26 zonas en toda la comunidad, de las que solo cuatro están en Salamanca. Son las de Robleda, Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar.

En todo caso, mañana se valorará la propuesta con el Ministerio de Sanidad en una reunión bilateral y la decisión final corresponderá al Gobierno. “Esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta”, pedía la consejera. Verónica Casado detallaba que las zonas que pasen a la fase 1 de la desescalada seguirán en fase de contención, de manera que no se podrá salir ni entrar en esas zonas y habrá una estrecha vigilancia por si hay casos nuevos para aislarlos y hacer una vigilancia epidemiológica de los contactos que ha tenido esa persona y pudieran ser positivos.

Verónica Casado apuntaba que “creo que van a ser receptivos a nuestra propuesta, no somos los únicos”. Sin embargo, en caso de que el Gobierno finalmente no acepte la desescalada por zonas básicas de salud y opte por hacerla a nivel provincial, Castilla y León no estaría en buena situación: “Es peligroso a nivel provincial porque se están declarando casos nuevos. Creemos que a fecha de 11 de mayo no tenemos todavía ninguna provincia entera que cumpla criterios epidemiológicos, sanitarios y de seguridad en la movilidad que pueda ser global para una determinada provincia”.

La consejera de Sanidad transmitía además su decepción por la ausencia de marcadores claros para esa desescalada, tanto a nivel epidemiológico como en Atención Primaria. El Gobierno indicó en la reunión del Consejo Interterritorial que las comunidades podrían incorporar ellas mismas los indicadores para las recomendaciones de las zonas a desescalar, por lo que Castilla y León lo hará de esa manera, según afirmaba Casado, y tendrá en cuenta el dato de incidencia de nuevos casos a la hora de hacer las propuestas.

Posibilidad de que no se prorrogue el estado de alarma: “Nosotros estamos preparados para un rebrote de la crisis”

Preguntada por la posibilidad de que no se prorrogue el estado de alarma y sobre la dificultad de controlar la movilidad, la consejera de Sanidad afirmaba que “en caso de que no se prorrogue el estado de alarma aplicaremos la ley de salud pública como hicimos en Miranda”.

La consejera aseguraba que en caso de repunte, “nosotros estamos más preparados para un rebrote de la crisis porque tenemos epis, tenemos PCR y tenemos a nuestros profesionales entrenados”. Sostenía que “no necesitamos repuntes., estamos preparados para enfrentar una crisis pero no la queremos”.

Castilla y León sí cumpliría con los criterios de camas que pide el Ministerio de Sanidad

En la reunión del Consejo Interterritorial que tuvo lugar ayer, consejeros de varias comunidades autónomas trasladaron su preocupación por la imposibilidad de aumentar el número de camas en planta y UCI que exige el Ministerio para la desescalada. En Castilla y León harían falta más de 2.000 camas para cumplir el requisito, algo que consideraron imposible.

“Dijimos que con el número de camas que tenemos no hemos tenido problemas. El 2 de abril tuvimos el pico máximo de 2.407 ingresados covid con el 67% de camas ocupadas. No nos pueden pedir incrementar en 2.000 o 2.700 camas más”, explicaba la consejera. Por eso, desde el Ministerio dijeron que se tuviera en cuenta la flexibilización y en ese número de camas se incluyeran no solo las camas del sistema sanitario público, sino también recursos privados y del sistema sociosanitario.

Teniendo en cuenta este criterio Castilla y León sí podría hacer frente al requisito, ya que, tal y como decía la consejera, es la tercera comunidad con la mayor tasa del número de camas, solo por detrás de Cataluña y Aragón.

La importancia de la higiene de manos y la distancia social

Este martes es el Día de la Higiene de Manos, fecha que la consejera de Sanidad aprovechaba para hacer un nuevo llamamiento al lavado de manos para frenar los contagios: “En nuestras manos caben muchísimos microbios y ahora el covid. Le hacemos viajar desde superficies o personas hasta nuestras manos y nuestra boca. La importancia de la higiene siempre ha sido vital pero ahora más que nunca para prevenir esta enfermedad”.