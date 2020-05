​Garci: “He tenido cosas para salir pero no quiero marcharme de Unionistas”

Garci ha sido uno de los nombres propios de Unionistas en la temporada 2019/2020. El segundo entrenador, que se encarga de la estrategia, ha resultado decisivo en la consecución de puntos para su equipo. De cara al año que viene confía en renovar por el club y también reconoce que no es el momento para entrar en la dirección deportiva.

Análisis de la temporada en USCF. “Al principio no fue una buena temporada. Sí es cierto que tuvimos problemas con la plantilla y también sufrimos algunos arbitrajes difíciles. Se nos escaparon partidos por detalles. A raíz del cambio, las cosas empezaron a salir mejor y, todo lo que era en contra, llegó a favor. En la segunda vuelta, con las incorporaciones, creo que hemos hecho un papel bastante digno y llevábamos doce puntos; creo que seríamos los octavos solo en la segunda vuelta”.

Gran rendimiento de la pizarra. “Este año ha salido todo bastante bien y muy contento en lo personal. Al final, ayudo así a mi club es una faceta muy importante”.

Relación con Luaces. “Es una relación muy buena. De amistad. Jabi vino imponiendo su estilo y al principio costó un poco asimilar el cambio. Es buena persona y con buenas personas se trabaja a gusto. No sé sobre su renovación. Es una cosa suya con el club”.

Continuidad en el club. “Yo sí es cierto que he tenido cosas para salir pero no quiero marcharme de Unionistas y así se lo he comunicado al club. Hablaremos en las próximas semanas. Estoy cien por cien disponible para ellos”.

Dirección Deportiva. “Es pronto para poder dar ese salto. Soy muy joven y soy una persona de club. Tendría que venir alguien de fuera. Tiene que venir alguien con tablas y experiencia. No es lo mismo hacer el mercado de invierno, que planificar toda la temporada. No sería bueno para mí ni para el club”.

Unionistas 2020/21. “Creo que los equipos que haya el año que viene en Segunda B van a bajar los presupuestos una barbaridad. Va a depender mucho de fútbol con aficionados o fútbol sin aficionados. No es solo los socios, sino taquillo o bares. Hay que aprender para no repetir los errores de la temporada pasada. Este año no ha sido un año tan idílico como el anterior”.