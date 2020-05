​Sebas Elena, sobre su continuidad en el BM Salamanca: “Si las cosas están difíciles, estaré el primero”

Sebas Elena, capitán del Balonmano Salamanca, no se esconde. Sabe que la próxima temporada será difícil pero él quiere seguir en el equipo y aportar su granito de arena al club. El pivote del equipo salmantino valora de forma positiva la temporada y habla con naturalidad de los problemas económicos en el futuro.

Valoración de la temporada. “Ha sido positiva. Acabamos novenos pero no es la realidad del equipo. Este equipo tenía que haber dado la cara en cuatro o cinco equipos que no estuvimos a la altura. Al final, pesa que somos una plantilla joven. Cuando empiezas a ver cómo es el equipo, llegan las Navidades. Hemos acabado muy bien la temporada. Tenemos el equipo hecho a falta de dos pinceladas para la próxima temporada, aunque falta por saber qué va a suceder”.

Continuidad. “No me gustaría decir adiós como lo ha hecho Charly, sin poder estar en la pista. Si sigue Dani como entrenador, que estamos encantados con él, me veo capaz de seguir aportando al equipo. He hecho casi cien goles. Si las cosas están difíciles, estaré el primero”.

Economía. “Va a ser un año difícil porque hay que valorar cómo pueden ayudarte los patrocinadores. El tema socios… ¿Quién te va a dar dinero si no pueden estar en las pistas? Si no bajan los costes de fichas, arbitrajes… va a ser muy difícil para muchos equipos, también para el BM Salamanca. Ojalá tengamos recursos económicos y apoyo de instituciones pero va a ser un año duro”.

Club. “Hay que apoyar mucho al equipo femenino y las juveniles han hecho un gran trabajo. Ha sido una pena que no puedan estar en el Campeonato de España. Este club siempre ha salido para arriba con la base”.