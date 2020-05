​Sergio Mata, actual técnico del Salamanca CF UDS femenino: “Yo quiero continuar”

Sergio Mata quiere seguir un año más al frente del Salamanca CF UDS femenino. Ahora, el técnico está a la espera de conocer qué piensa la directiva. “Estamos pendientes de que se reúna la directiva y comunique si quieren o no. A mí me preguntaron y yo quiero continuar. El proyecto es chulo y quiero continuar”, asegura en SALAMANCA24HORAS.

El entrenador ha vivido muy pendiente todo lo relacionado a la decisión final de la RFEF: “Es cierto que no han publicado nada de la Primera Nacional. Se está comentando que son grupos de 16 equipos pero no dice nada en claro. Entiendo que no va a haber descensos”.

“Con las jugadoras llevamos todo este tiempo haciendo videollamadas y sesiones. Pero no quería empezar a hablar con ellas hasta que llegase esta resolución. Yo creo que la gran mayoría quiere continuar aunque varias tienen ofertas de equipos de fuera”, finaliza Sergio Mata.