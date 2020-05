La paradoja de los profesionales sanitarios en Salamanca: acumulan casi el 14% de los contagios totales de la provincia mientras ‘desaparecen’ un positivo y dos altas

El pasado 5 de abril, la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León publicaba por primera vez las cifras referentes a los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad que se habían visto afectados directamente por el coronavirus.

En Salamanca, aquel 5 de abril, había un total de 308 profesionales sanitarios que habían dado positivo en el test del Covid-19 (de un total de 770 pruebas realizadas, lo que supone que el 40% de los sanitarios que se sometieron al test dieron positivo), de los que 278 se encontraban en aislamiento y apenas 30 ya habían superado la enfermedad y, por tanto, habían sido dados de alta.

Esa cifra de positivos suponía, además, un 18,57% del total de contagios de aquel momento (el 5 de abril había un total de 1.659 positivos confirmados en la provincia de Salamanca). Y, vistos los datos actuales, no se puede decir que se hayan frenado los contagios entre los profesionales sanitarios, aunque sí se ha llevado un control más estricto al aumentar el número de test realizado entre los mismos.

Así, a 6 de mayo, hay 501 profesionales sanitarios que sufren o han sufrido Covid-19. De todos ellos, 329 ya han sido dados de alta (65,67%), mientras que 172 continúan en aislamiento (34,33%). Existe la circunstancia de que en los últimos días no sólo no han aumentado las altas, sino que han disminuido, algo que puede ocurrir cuando se vuelve a realizar una prueba a un profesional que se creía curado y resulta no estarlo). Eso podría significar, sin embargo, que se llegó a dar el alta a sanitarios que seguían enfermos (o con el virus en su organismo) y que, por tanto, podrían haber contagiado a más personas. O simplemente que la Junta se equivocó a la hora de subir los datos.



Se da otro apunte curioso y es que la cifra de positivos totales ha disminuido en un desde este martes a este miércoles (de 502 a 501). Algo que puede suceder (además de por un error en el volcado de los datos) cuando se da un falso positivo que luego se refuta con la realización de otro test y que no es la primera vez que ocurre en Salamanca, pues ya sucedió entre el 25 y el 26 de abril (se pasó de 446 a 445 positivos entre los profesionales).

En total se han realizado 2.128 pruebas a profesionales sanitarios, por lo que el porcentaje de positivos entre los mismos es de 23,54%. Sin embargo, lo lógico es que fuera cada vez a menos puesto que la idea de la Junta de Castilla y León es realizar test a todos los sanitarios de la Comunidad. De hecho, desde el 28 de abril (hace 8 días) hasta hoy se han realizado el 774 pruebas, el 36,37% del total (hasta aquel día se habían realizado 1.354 test).

Además, el porcentaje de profesionales sanitarios que se han contagiado en Salamanca supone el 13,87% de los positivos totales (3.611). Una cifra significativamente alta y que deja bien claro que los mecanismos de protección utilizados no han sido los correctos, puesto que desde que se comenzaron a ofrecer datos (el 5 de abril), el número de positivos entre los sanitarios ha aumentado en 193.

Respecto a las categorías más profesionales, el de los médicos ha sido el sector más afectado, con 145 profesionales con positivo en Covid-19, de los que 96 han sido dados de alta y 49 continúan en aislamiento. Eso sí, son los segundos en pruebas realizadas, con 632, ya que el sector de las enfermeras ha tenido más pruebas (724), si bien es más numeroso.





El número de test positivos entre las enfermeras es muy similar al de los médicos (143), con también 49 profesionales en aislamiento y 94 ya dadas de alta. Los siguientes en la lista de positivos serían el sector de auxiliares (87 positivos con 58 altas y 29 en aislamiento) y el de personal en formación (con 32 positivos de los que 19 ya han sido dados de alta).