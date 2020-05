Verónica Casado: “Perder dos semanas en este momento no es perder, es recuperar posibilidades de tener una normalidad mejor en los próximos meses”

Este jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha valorado en rueda de prensa la situación sanitaria. Afirmaba contundente que “tenemos un repunte claro” en el número de casos, ya que el sistema Medora registra hoy 950 nuevos casos posibles y confirmados en la comunidad después de días de subidas. No obstante, según los casos confirmados por PCR, hay en Castilla y León 105 nuevos casos, de los que 10 son de Salamanca.

La consejera relacionaba ese aumento por la salida de los niños a la calle: “Todo lo que hacemos tendrá pequeñas consecuencias. Será menor si tenemos cuidado”. Por este motivo, se refería a las numerosas críticas que ha recibido la comunidad por no proponer al Gobierno que todo el territorio pueda pasar a la fase 1 de la desescalada: “Prefiero que se me eche en cara que estamos siendo demasiado prudentes a que me digan ‘ojo, hay muertos’”. En su lugar, han propuesto que cambien de fase 26 zonas básicas de salud, de las que cuatro están en Salamanca: Robleda, Lumbrales, Miranda del Castañar y Aldeadávila de la Ribera.

“Nuestra situación epidemiológica no es peor que otras comunidades autónomas, pero creemos que el rigor técnico y sanitario deben regir todo el proceso”, afirmaba. Y defendía la propuesta asegurando que “perder dos semanas en este momento no es perder, es recuperar posibilidades de tener una normalidad un poquito mejor y más garantizada en los próximos meses”. Por eso instaba a no relajar las medidas de precaución: “Mantener la distancia es lo que hace que podamos normalizar nuestra vida y pasar a la fase 1”.

A las 21:15 horas de este jueves tendrá lugar la reunión bilateral con el Gobierno para discutir la propuesta de la comunidad, en la que la decisión final sobre los territorios en los que se aplica la fase 1 de desescalada corresponderá al Ministerio de Sanidad. La Junta, por su parte, pedirá flexibilidad para que se puedan ir incorporando propuestas para incorporar más zonas sin esperar tantos días. Aunque para pasar de fase el Ministerio estableció que deben transcurrir un mínimo de 15 días, la consejera explicaba que solicitarán proponer semanalmente más zonas.

Refuerzo en Atención Primaria y salud pública

Verónica Casado confirmaba que se reforzará la Atención Primaria y la salud pública con médicos, enfermeras y TCAEs, ya que en cada centro se nombrará a un responsable de detección epidemiológica, función que recaerá especialmente sobre las enfermeras. Los conocidos como ‘rastreadores’ se encargarán de hacer el seguimiento epidemiológico de contactos de los contagiados. También se reforzará el número de epidemiólogos.

Por el momento no se conoce el número de profesionales con los que se hará este refuerzo, ya que se analizará cada una de las 247 zonas básicas de salud de la comunidad. No obstante, adelantaba que se hará en los centros con mayor incidencia de casos o por número de población. Para ello se procurará fidelizar a los residentes que acaban este año.

Contagios de profesionales en Castilla y León

En la comunidad se han hecho a día de hoy 16.663 pruebas a los profesionales sanitarios. En este sentido, Verónica Casado apuntaba que “no nos consuela tener una cifra del 12% de profesionales afectados, pero la media nacional es muy superior”. Apuntaba al esfuerzo para conseguir equipos de protección individual para todos los profesionales y aseguraba que “de ahora en adelante estamos seguros que haya una minimización del riesgo”.