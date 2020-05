Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León: "Quim Torra ha sido más sensato que el resto de presidentes de las Comunidades que han pedido pasar a la fase 1"

Igea ha manifestado en primer lugar que Castilla y León sigue contando con numerosos casos positivos por Covid-19 (381 contabilizados por el Gobierno regional este jueves), por lo que la Comunidad Autónoma no está capacitada para entrar en la fase 1 que han solicitado numerosas regiones españolas (de hecho, sólo Castilla y León y la provincia de Barcelona se han mostrado partidarias de permanecer en la fase 0 de desescalada). Por lo tanto, el vicepresidente ha explicado que la enfermedad permanece entre nosotros y que "nunca en mi vida pensé que tendría que decir esto, pero Quim Torra ha sido más sensato que el resto".

Valoración positiva de la prórroga del Estado de Alarma aprobado

Francisco Igea ha comentado que la Junta de Castilla y León valora "muy positivamente" la prórroga del Estado de Alarma, "porque nos permite tomar medidas que de otra manera no sería posible".

En este sentido, el vicepresidente ha comentado que la relajación de medidas "puede volver a traer a España una situación dramática, con tasas de mortalidad y letalidad muy altas". Igea se ha apoyado en dos mapas de situación de las provincias, explicando que "nadie cree que se deba tratarse igual a unas provincias con otras", comparando la situación que han vivido provincias como Soria o Segovia y otras de Castilla-La Mancha, con la situación "más relajada" vivida por provincias de Andalucía.

"Muchas personas han perdido la vida, entre otras cosas, por la relajación o la lentitud a la hora de tomar medidas cuando se inició esta situación. Por eso apoyamos la declaración en su momento del Estado de Alarma, para que el Gobierno tuviera que tomar decisiones duras, pero necesarias. Para la desescalada también solicitábamos que el Gobierno tuviera en cuenta criterios objetivos sanitarios. Desgraciadamente, nos parece una irresponsabilidad dejar que la toma de decisiones no se tome por las tasas de infección o de contagios sin contacto epidemiológico y que se nos diga que "si usted tiene recursos suficientes para contener una nueva oleada, solicite la fase 1 porque así yo no me hago responsable"", ha comentado Igea.

"Yo no sé en qué pais vivimos cuando no se facilitan los nombrers del comité de Expertos que asesora al Gobierno para que así nadie los presione", ha indicado Igea. "Parece que nadie quiere hacerse responsable en la toma de decisiones, básicamente, porque esos errores generan que la gente fallezca. Esta Junta no va a entrar en ese juego. Nuestros expertos sí tienen nombre y apellidos y no hace falta ocultarlos porque la responsabilidad final es nuestra, de los miembros del Gobierno de la Comunidad, que asumen su responsabilidad. Vamos a tomar decisiones pensando en el bien de nuestros ciudadanos".

"No vamos a actuar por presiones económicas o políticas"



"Si las fases de desescalada van bien y no se producen rebrotes, nuestras propuestas serán cada vez más ambiciosas", ha señalado con rotundidad Igea, comentado que esto se ralizará siempre "mediante criterios epidemiológicos y no políticos". "No vamos a actuar por presiones económicas o políticas, no jugaremos con la vida de los habitantes de Castilla y León. Entendemos las necesidades del comercio que nos comunican sus necesidades de abrir. Nosotros lo entendemos, pero hay comerciantes, como un amigo mío del colegio, que no volverán a abrir ni a pasar a la fase 1 nunca más porque han muerto por el Covid-19", ha comentado el vicepresidente de la Junta.

Nuestra propuesta inicial de desescalada es para las zonas rurales. Somos conscientes de que no podemos tratar igual a las zonas rurales que urbanas. Vamos a ver qué ocurre aquí y en el resto del territorio nacional. Esperamos que se nos conteste entre el viernes y el sábado de nuestra propuesta e iremos tomando decisiones.

Me parece inaudito que en un país democrático los expertos tengan que ir encapuchados. Nuestros expertos son gente de reconocido prestigio que nos asesora, pero le idgo al Gobierno que la responsabilidad jamás debe caer en esos expertos, la responsabilidad política es del Goibierno.

¿Cómo va a afectar en Castilla y León que Madrid pase a la fase 1?

"En principio, en la fase 1 la movilidad entre Comunidaes Autónomas sigue restringida y no debería de afectarnos. Sin embargo, vamos a pedirle al Gobierno que mantenga los controles extrictos de movilidad para que no nos afecte la entrada de personas provenientes de lugares en fase 1. Además, vamos a mantener todas nuestras capacidades sanitarias en las provincias de Segovia, Ávila y Soria para que esto no se produzca", ha comentado.

"Si conseguimos que la gente deje de perder la vida en Castilla y León por esta pandemia, perderemos las elecciones con mucho gusto"

"Creo que los ciudadanos valoran nuestra gestión sobre ello. Evidentemente, como vicepresidente me preocupa lo que piensan los ciudadadanos, pero lo que más me preocupa es que la curva no vuelva a crecer y podamos seguir adelante. Si nosotros conseguimos que la gente deje de perder la vida, perderemos las elecciones con mucho gusto porque abremos cumplido nuestro objetivo pese a que no estén de acuerdo con que no hayamos pasado a la fase 1 con la misma rapidez que el resto", ha señalado el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

"Estamos jugando en España a la ruleta rusa por tomar decisiones apresuradas"

Preguntado sobre por qué prefiere la Junta sobre Castilla y León quedarse atrás en el despegue económico respecto a todas las demás Comunidades que tienen también muchos casos de Covid, Igea ha indicado que "si no lo creyera, no lo propondríamos". "Me gustaría que hiciesen este ejercicio, que es ver las curvas y las tasas de mortalidad que hemos vivido para saber si está dispuesto a repetirlo de nuevo. Estamos jugando a la ruleta rusa por decisiones apresuradas. Estamos poniendo en riesgo la vida de las personas y el prestigio económico de este país, que es el turismo", ha señalado.