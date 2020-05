​Ciudadanos Salamanca sobre la decisión de Inés Arrimadas de apoyar el estado de alarma: “Hay que pactar con el diablo para que cinco millones de españoles no se queden tirados”

Ana Suárez y Fernando Castaño, han comparecido en la mañana de este viernes, 8 de mayo, en una rueda de prensa telemática para dar su valoración sobre la situación actual que está atravesando tanto Salamanca como España. Han hablado como concejales del Grupo Municipal Ciudadanos y no como teniente de alcalde y concejal de Turismo, respectivamente, algo que han dejado claro desde el primer momento.

Así, Ana Suárez indicaba que el coronavirus nos ha situado en un punto “que ninguno hubiéramos imaginado” y ha valorado que se ha debido de encontrar un punto en el que “nadie se quedara atrás pero la economía se reactivara lo antes posible”. Un momento “crítico” que “todavía no ha pasado, sino que continúa”, proseguía Suárez, aclarando que “si bien la tarea sanitaria está muy controlada, la parte económica puede tener consecuencias más terribles que las que estamos viendo”.

Como ha recordado la concejala, Ciudadanos está presente en ayuntamientos, diputaciones y en el Congreso, ya sea en el Gobierno o en la oposición. “Pero en todos los lados hemos dicho lo mismo: que son necesarias medidas efectivas, ágiles, realistas y, sobre todo, consensuadas”, asegurando que si alguno de los cuatro pilares falla, “estamos más cerca de tomar decisiones que puedan generar más muertos y más perjudicados en un futuro inmediato como consecuencia de la crisis económica”, afirmaba.

En una línea similar se pronunció Fernando Castaño, lamentando que se haya lamentado la ‘Marca España’ en lo que al turismo se refiere puesto que ahora se percibe al país como “inseguro”. “Y no porque tengamos Covid, que es un problema mundial, sino porque no se explican las cosas, no hay planes fiables, no se hacen test y no se sabe el impacto de la enfermedad”, señalando que no sabemos si somos el país más afectado del mundo o estamos dentro de la media.

“La incertidumbre siempre penaliza a un país”, proseguía Castaño, reclamando que se establezcan una serie de planes basados en premisas. “La cuarentena salva vidas, pero no nos dicen cuántas. ¿Y cuánto se va a dañar el Estado de Bienestar, que es mantenido por la economía y los impuestos?”, continuaba, aseverando que un escenario realista es que podemos ser intervenidos por Europa de continuar la situación como hasta ahora.

Por ello, pidió que se haga un estudio “de las vidas que se están salvando con la cuarentena y del impacto económico”, planteando la posibilidad de que la crisis del coronavirus termine devaluando el sistema de salud.

“¿Y si el escenario es peor y priman criterios sanitarios inmediatos y nos alargamos en la cuarentena?”

Fernando Castaño también consideró que en España se ha ido “siempre por detrás” respecto a otros países y se han aplicado diferentes medidas “sin saber en qué premisas”, lo que ha provocado que no se esté tiendo en cuenta “nada” a la hora de adoptar las medidas económicas que afectarán a un futuro cercano.

Unas medidas que desde Ciudadanos, o al menos desde el Grupo Municipal del Ayuntamiento, defienden que sean “realistas y eficaces” y teniendo en la memoria la crisis del 2008 que demostró que “las prisas no son necesariamente buenas” y, si bien coinciden en que se debe de inyectar dinero en la economía, hay que valorar los diferentes escenarios.

“Si el escenario de toda Europa es optimista y salimos de la cuarentena en breve, la recuperación será bastante hacia arriba. ¿Y si el escenario es peor y priman criterios sanitarios inmediatos y nos alargamos en la cuarentena? Estamos tomando medidas que pueden agravar el problema y crear una tensión bancaria que no teníamos antes”, afirmaba Fernadno Castaño.

El concejal también consideraba que los empresarios necesitan liquidez y que lo que deben de hacer las administraciones, el Ayuntamiento en su caso, es “lo posible para que obtengan esa liquidez que les permita sobrevivir esta cuarentena”, por lo que se han de buscar ayudas de tal manera que “cada euro se vea multiplicado”.

“Todos queremos que esto pase cuanto antes y volver a la normalidad, y los esfuerzos deben ir en esa dirección”

Tras las primeras ponencias era turno para el turno de preguntas. En el mismo, Ana Suárez respondía y recordaba que “todos queremos que esto pase cuanto antes y volver a la normalidad, y los esfuerzos deben ir en esa dirección” para tratar de alcanzarla de la manera más inmediata posible pero siempre garantizando la seguridad de todas las personas cuando vuelvan a la calle.

Sin embargo, mostró su desacuerdo por la falta de datos que hay sobre qué implica entrar en la Fase 1 de la desescalada, resaltando que lo más importante es “tener información” puesto que si no “se pueden tomar decisiones que tengan unas consecuencias terribles”.

“Arrimadas, en esta ocasión, como está demostrando desde que ha tomado las riendas del partido, ha tomado la decisión más adecuada”

En relación con el estado de alarma, Fernando Castaño insistía en que “en democracia, cualquier limitación de libertad de un individuo debe de ser muy explicada”, y por ello reclamó “explicaciones concretas”.

Por su parte Ana Suárez fue la encargada de valorar la decisión de Inés Arrimadas de apoyar la prórroga, considerando que la líder de Ciudadanos “en esta ocasión, como está demostrando desde que ha tomado las riendas del partido, ha tomado la decisión más adecuada” y mostrando su “vergüenza” porque “un grupo parlamentario de 10 escaños tenga que ser el que no deje tirados a millones de españoles”.

Suárez consideró que “cuando el criterio es el bien de los españoles, estamos más cerca de las decisiones correctas”, lamentando que haya sido Pedro Sánchez el que “ha entendido que puede hacer lo que quiera, cuando quiera”, y apuntando que a veces “hay que pactar con el diablo para que cinco millones de españoles no se queden tirados”.

“Hay que buscar el equilibro de reactivar la economía con garantizar que está controlado el riesgo sanitario”

Por último, ante la pregunta de cómo considerarían que Ciudadanos apoyase otra prórroga del estado de alarma, Ana Suárez manifestó que primero se deberían definir los criterios por los que se pasa de Fase en la desescalada y que los mismos se apliquen “en todo el país”, si bien insistía en que “la economía la tenemos que reactivar cuanto antes para que el daño no sea aún mayor”.

Eso sí, también dejaba claro que “hay que buscar el equilibro de reactivar la economía con garantizar que está controlado el riesgo sanitario” y que, según los datos que se tenga sobre lo mismo, sería una buena o mala idea apoyar el estado de alarma. “Pero tomar decisiones a ciegas, con todo el riesgo que implica... Hay que tener plena conciencia y poner en marcha la economía cuanto antes”, finalizaba.