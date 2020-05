El Colegio de Médicos de Salamanca apela al cumplimiento estricto por parte de la población y llama la atención especialmente a los jóvenes

Ante las fases de desescalada y la confusa relajación en el distanciamiento social palpable en las calles, el Colegio Oficial de Médicos de Salamanca apela a la población y a la Administración a demostrar “con hechos y un poco de cabeza” el verdadero reconocimiento que merecen los sanitarios en estos momentos, tras semanas muy duras.

En este sentido, el Colegio de Médicos de Salamanca considera que parar el repunte de casos de los últimos días está estrechamente ligado a que se sigan extremando las precauciones en el distanciamiento social, la higiene, el correcto uso de mascarillas y el cumplimiento estricto de lo permitido. Son cuatro sencillos puntos de responsabilidad individual, vitales para la esperada desescalada. Insistimos en la separación de dos metros entre personas, uso de mascarillas en lugares con proximidad entre personas (supermercados, etc.), lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso de guantes cuando sea aconsejable y minimizar las salidas. Lo contrario es una falsa seguridad.

En este sentido, se llama especialmente la atención de los jóvenes para evitar reuniones sin medidas de protección. Su solidaridad es fundamental, pues si bien su riesgo vital puede ser bajo, sí actúan de transmisores del virus para otros colectivos poniendo en riesgo su vida.

El proceso de desescalada hay que afrontarlo con orden, sin precipitaciones, con indicadores claros y hoy en Salamanca a nivel general las cifras no lo aconsejan desde el punto de vista médico. La provincia sigue a la cabeza de Castilla y León en las distintas estadísticas relacionados con la pandemia y sus efectos sobre el sistema sanitario.

La misma responsabilidad que le pide a los salmantinos, exige el Colegio de Médicos de Salamanca a la administración en dos cuestiones claves: la realización de test fiables y la dotación de material de protección homologado.

Respecto a la primera, exigimos claridad y mayor cobertura en el empleo de test fiables a los profesionales. En este sentido, son numerosas las dudas e incertidumbres sobre los test rápidos de anticuerpos (los que ofrecen resultado en 15 minutos y no precisan laboratorio). La OMS no los recomienda para decisiones clínicas porque no ofrecen suficiente credibilidad.

Casi dos meses después, es fundamental conocer el estado inmunológico de los sanitarios en general y de los médicos en particular, por su seguridad y la de los ciudadanos. El porcentaje de test entre los profesionales sigue siendo muy bajo. Es un derecho y una obligación saber cómo se encuentran los médicos en activo y para ello desde el Colegio de Médicos de Salamanca se pide la realización de PCR y pruebas serológicas por ELISA o quimioluminescia a todos los médicos, empezando por los de mayor exposición, y para ello empleartodos los medios disponibles públicos y privados.

Por último, a pesar de las mejoras en la dotación de material de protección (por fin se puede hablar de que está llegando a los centros sanitarios), el Colegio de Médicos de Salamanca recuerda a la Administración sanitaria que sigue teniendo el reto de reducir una alarmante cifra de contagios entre los profesionales sanitarios. La dotación de material homologado debe llegar a todos los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios, y en especial a los que más deficiencias tienen como son los centros de salud y las residencias de la tercera edad.