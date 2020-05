La Junta volverá a pedir el lunes el paso a la fase 1 de Calzada de Valdunciel, Cantalapiedra, Fuentes de Oñoro y Matilla de los Caños

Afirma que no lo aceptó el Gobierno "por una cuestión de tiempo"

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha comparecido al mediodía de este sábado, 9 de mayo, en rueda de prensa —como viendo siendo habitual— para explicar la situación sanitaria respecto al coronavirus en la Comunidad. "Tengo la sensación de que Fernando Simón y yo no estuvimos en la misma reunión", ha señalado, haciendo mención a las palabras de Simón en la noche de este viernes, que señaló que con Castilla y León se había producido "una intensa discusión".

"No hubo discusión. Deliberamos nuestra propuesta y creo que fue atendida y aceptada. El Gobierno concuerda con nosotros en que es clave la prudencia y la vigilancia de los datos", ha explicado Casado. "Sí que fue una reunión larga y deliberamos de muchos aspectos, pero no hubo discusión en ningún momento. Creo que fue la última que tuvieron con las Comunidades Autónomas. Empezamos a las 20:30 horas y salimos a las 22:00 horas de la noche. Consideramos que había otras zonas adicionales para pasar a fase 1 y así lo comunicamos, pero la documentación la enviamos a las 17:00 horas y ellos consideraron que estábamos fuera de hora para aceptar ese paso a la Fase 1. No ha sido por criterios epidemiológicos ni sanitarios, ha sido por cuestión de tiempo", ha afirmado la consejera de Sanidad.

Sin embargo, Verónica Casado ha dejado claro que "el lunes volveremos a reiterar su inclusión". Así pues, la idea de la Junta es que Calzada de Valdunciel, Cantalapiedra, Fuentes de Oñoro y Matilla de los Caños se incorporen a la fase 1 lo antes posible.