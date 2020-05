VÍDEO | Vuelven a incrementar los positivos por coronavirus en Salamanca (96) pero apenas se registran un caso confirmado por PCR y dos fallecimientos en las últimas 24 horas

Los datos en Salamanca vuelven a ser un tanto contradictorios. Pese a que el número de positivos por coronavirus ha vuelto a aumentar respecto a los datos que se ofrecieron el domingo, los casos confirmados por PCR han disminuido. Así, de los 96 nuevos positivos, apenas uno es por este tipo de pruebas.





En cuanto a los fallecimientos, dos personas ha perdido la vida en las últimas 24 horas en el Hospital de Salamanca. En total, 349 personas han fallecido por Covid-19 de las 4.108 que se han confirmado que han pasado la enfermedad (2.157 confirmadas por PCR).

Desde SALAMANCA24HORAS tenemos constancia de los problemas que puede generar la comprensión de los diferentes datos que ofrecemos en cuanto al número de positivos se refiere. Por ello, y para tratar de ayudar a todos nuestros lectores, hemos elaborado una Guía de los diferentes test del coronavirus en la que se especifica los diferentes tipos de pruebas que se realizan, las diferencias entre las mimas y la fiabilidad según el momento de la enfermedad.

De hecho, hay que señalar que, si bien los datos reflejan que la provincia de Salamanca ha incrementado sus cifras de positivos respecto a hace dos semanas -justo antes de que comenzaran las salidas, primero de los niños y luego del resto de la población a hacer ejercicio-, los positivos por PCR se mantienen en niveles bajos.

Así, el incremento de los positivos puede deberse a dos aspectos: la realización de test a colectivos que han estado expuestos al virus -como personal sanitario, trabajadores de residencias, agentes de Policía Local y Nacional y Cuerpo de Bomberos- como a pacientes que estaban catalogados como posibles positivos en el sistema MEDORA y que ahora se confirma o no si tenían la enfermedad.

Eso sí, eso no excluye a que el contagio del coronavirus pueda haber incrementado tras las salidas a la calle, algo que ya advirtieron desde la Junta. De hecho, Verónica Casado, consejera de Sanidad, ha insistido en que el virus no ha desaparecido y que se deben seguir tomando las medidas de seguridad e higiene correspondientes. "Esto no ha acabado", señalaba.

La UCI del Hospital, en su nivel más bajo desde finales de marzo

Por otro lado, 1.129 personas ya han sido dadas de alta en el Hospital de Salamanca, cinco más que el día anterior. Este dato es positivo pero no tanto como la ocupación hospitalaria del Complejo Asistencial Universitario en lo que a ocupación, tanto de planta como de unidad de cuidados intensivos se refiere.

En lo que a la UCI respecta, apenas 18 camas están ocupadas con pacientes con Covid-19, lo que supone el nivel más bajo desde el pasado 23 de marzo. Esto supone que ya menos de la mitad de las camas ocupadas en la UCI (43,90%) lo estén por pacientes con la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.



En Castilla y León se han contabilizado 221 nuevos casos, 38 de ellos por PCR; sumando un total de 23.991 positivos confirmados (17.995 por PCR). En cuanto a las altas 7.472 personas han superado la enfermedad, mientras que 1.914 han perdido la vida. Salamanca sigue siendo la segunda provincia de la Comunidad en número de contagios -después de Valladolid, que tiene 4.251 positivos- y la tercera en muertes, tras Valladolid y León, zona con mayor muertes por COVID-19 con 397.

Lo correcto es informar de todos los casos, tanto de positivos PCR como del resto

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a preguntas de este medio de comunicación sobre la forma correcta a la hora de detallar los datos sobre el coronavirus, ha declarado que lo que más se aproxima a la realidad es informar sobre todos los nuevos casos confirmados, no solo los PCR: "eso nos da una dimensión real del alcance del virus en estos momentos".

Del mismo modo, habló de los casos registrados en el sistema MEDORA donde se ofrecen estadísticas más elevadas que los test positivos confirmados: "nosotros hacemos esa estimación porque creemos que es lo adecuado, porque se recogen casos confirmados con los posibles y sospechosos. Puede haber una sobreestimación, pero también otros días una infraestimación".