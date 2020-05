La Junta habla de una “discreta disminución” de casos y anuncia que propondrá nuevas zonas de Castilla y León para pasar a la Fase 1

En la propuesta no solo se incluirán las 13 zonas que se quedaron fuera de esa desescalada; también habrá otras nuevas “porque el tiempo va a nuestro favor y hay más zonas que se pueden incorporar a la Fase 1”

Este lunes, según datos de la Junta de Castilla y León, ha habido un total de 38 casos nuevos confirmados por PCR, de los que solo uno es de Salamanca. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, lo valoraba en rueda de prensa como “una discreta disminución”, aunque afirmaba que sigue habiendo casos nuevos todos los días: “Espero que esta bajada corresponda a una bajada real y no sea efecto del fin de semana”.

Esa bajada también se ha visto reflejado en el sistema Medora, que si la semana pasada registraba algunos días hasta 950 nuevos casos al día (incluyendo posibles y confirmados), el dato de este lunes es bastante más halagüeño. Se han referido en ese programa 102 casos nuevos. Asimismo, la ocupación de los centros hospitalarios también sigue una tendencia decreciente, con un avance más lento en las UCIs por el largo tiempo de ingreso de los pacientes.

Por este motivo, la Junta de Castilla y León remitirá una nueva propuesta al Gobierno con nuevas zonas básicas de salud para que el próximo lunes puedan pasar de fase. Recordemos que la pasada semana propuso 39 zonas, de las que finalmente pasaron solo 26 debido a que la información de movilidad de esas 13 zonas restantes –que se valoraron el último día- no llegó a tiempo.

En este sentido, Verónica Casado afirmaba que no se propondrán únicamente esas 13 zonas, sino que “probablemente haya alguna más porque el tiempo va a nuestro favor y hay más zonas que se pueden incorporar a la fase 1”. Recordaba que ese avance “no es una carrera, no gana quien llega antes a la fase 3 sino quien puede garantizar que no haya un aumento de casos”.

Precaución en las zonas que ya están en la Fase 1

La consejera de Educación subrayaba que en las zonas que ya han pasado a la Fase 1 los alcaldes tendrán un papel fundamental, al igual que los ciudadanos, que serán los responsables de continuar aplicando todas las medidas de precaución para evitar que haya casos nuevos. “En las zonas básicas tenemos unas tierras maravillosas en las que podemos pasear sin que haya aglomeraciones”, sugería Casado.

La situación en esas 26 zonas es de contención, de manera que cada posible nuevo caso será estudiado de forma individual con un seguimiento epidemiológico para analizar posibles contagios. Por eso, remarcaba la importancia de mantener las distancias de seguridad para evitar seguir el camino de otros países como Alemania, que han debido reescalar por el aumento de casos.

Donaciones de sangre

Dado que algunos centros de la comunidad están normalizando su actividad y volviendo a hacer intervenciones quirúrgicas –más allá de las urgentes y las oncológicas, que se han seguido realizando estos meses-, se precisan donaciones de sangre de prácticamente todos los grupos sanguíneos (A+, A-, B-, 0-, AB+ y AB -). El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León informa en su página web de los puntos habilitados para donar, así como del protocolo a seguir a la hora de hacerlo.