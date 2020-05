​El Albense FS ya conoce de forma oficial cómo será su play off exprés a Segunda

El Albense FS acabó como tercer clasificado del Grupo I de la Segunda División B del fútbol sala español. Ahora tiene por delante un reto de altura pero tremendamente ilusionante: el ascenso a Segunda División.

Este martes, la RFEF ha hecho oficial el 'camino' de los de la villa ducal para el posible salto de categoría. Según esta circular informativa, se jugará el play off ascenso a Segunda División, previsto en la normativa, pero en formato exprés a partido único.

En la primera eliminatoria, El Albense FS se medirá a Leis Pontevedra en La Rosaleda. Si ganan, se medirán en la gran final a Atlético Benavente o al O Esteo FS.

La sede de esta tercera fase será la cancha del equipo con mejor coeficiente de los seis conjuntos clasificados. Tomando el coeficiente de puentes de esos seis equipos, se medirán: 1º vs 6º, 2º vs 5º y 3º vs 4º. Ascenderán los 3 equipos ganadores de cada eliminatoria.

En caso de empate a la finalización del tiempo reglamentario, habrá prórroga y penaltis en cualquiera de las eliminatorias.