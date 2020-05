​De la Nava: “Entendería que me llamasen para una rebaja de contrato”

Carlos de la Nava es uno de los jugadores más importantes en Unionistas. El ‘10’ del equipo blanquinegro reconoce que hizo un año peor que el anterior pero se muestra como hombre club. El propio Carlos no se arruga y entiende que el club le ofreciese una rebaja en el sueldo de su contrato debida a la difícil situación económica a la que se van a enfrentar.

Confinamiento. “Personalmente no lo he pasado muy mal. He estado acompañado por mi familia y con los entrenamientos por la mañana y por la tarde con mi familia, lo he ido llevando bien. Poder salir a pasear o correr y que te dé el aire, te da la vida. Poco a poco iremos a mayor normalidad”.

Valoración de la temporada. “Ha sido una temporada complicada. Iniciamos mal pero, en cuanto a juego, creo que no fue tanto. En las primeras jornadas nos merecíamos más puntos. Poco a poco fuimos remontando teníamos una inercia positiva y con la Copa del Rey hicimos un gran papel. Le doy un aprobado a la campaña. A mí me ha costado más que la temporada pasada pero en el tramo final estaba mejor”.

Contrato en Unionistas. “Siempre me han demostrado su confianza. Me siento muy querido aquí y tengo la confianza del club. En estos tiempos que corren, tener dos años más de contrato ayuda a la confianza. Vienen tiempos complicados. En Unionistas se hacen muy bien las cosas. Entendería que me llamasen para una rebaja de contrato. No sé cómo está la situación en el club y vienen tiempos complicados. Muchos clubes lo van a pasar mal. Seguro que llegaríamos a un acuerdo”.

Próxima temporada. “Ni lo he pensado. Cada vez salía una noticia diferente. Ahora parece que habrá cinco grupos y va a ser una temporada rara. Yo no he entendido muy bien el sistema de subgrupos… será diferente. Nosotros nos vamos a dedicar a jugar. No me imagino un partido de Unionistas sin público. Van a parecer sensaciones de partido de entrenamiento. Va a ser muy raro estar sin nuestra afición. Ojalá pueda ir cuanto antes la gente”.

El ‘9’. “Siempre he estado muy contento con los ‘9’ que he tenido al lado. David hizo muchos goles, Guille, Garrido… con todos me he entendido bien. Ojalá puedan quedarse la mayoría de los compañeros que he tenido este año. La característica que más me gustaría del ‘9’ es que marque goles. Me gustan que se sepan asociar, sean rápidos y potentes”.

Reina Sofía. “El césped, personalmente, me gusta menos que el natural. Pero entiendo que el club da un paso adelante en el campo. Las gradas tienen muy buena pinta, que las he visto en videos. Nos centramos en solo un sitio para entrenar y va a ayudar a que haya mucho más ambiente. Es un gran paso para el club”.