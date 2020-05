Manuel Muiños, 25 años de sacerdocio en Salamanca: "No me he comprometido para toda la vida, me he comprometido para cada día"

El sacerdote Manuel Muiños, natural de Galicia, se ordenó con 28 años en Salamanca y, desde entonces, ha volcado su ministerio en los demás. De forma especial, lo ha hecho en Proyecto Hombre, que puso en marcha en 2004, sin olvidar su atención pastoral en las parroquias del medio rural. Este es su balance de los 25 años que lleva siendo sacerdote:

"Han sido 25 años de muy buenos recuerdos y vivencias. Que hubo sinsabores, dificultades e incomprensiones y malos momentos, indudablemente. Sobre todo, los momentos en los que pierdes a personas a las que quieres, con las que convives y estás continuamente y se van. Esos son los momentos duros, y difíciles, sobre todo cuando se te van personas jóvenes o niños, a mí me cuesta mucho esa ‘pastoral funeraria’, me resulta difícil, pero positivo todo lo demás.

Son 25 años que se han pasado volando, en los que he intentado vivir en lo que me he comprometido. No siempre he estado a la altura, indudablemente, porque soy humano, y me equivoco, y fallo, y cometo errores, pero la ilusión, la alegría, la esperanza o las ganas, no me han faltado nunca, la fe en Dios y en los demás, en uno mismo, es fundamental.

La esperanza, generar esperanza en el corazón de los demás, y en el corazón propio, y sobre todo el vivir con felicidad cada día. Yo reconozco que no me he comprometido para toda la vida, me he comprometido para cada día, y así sumando días, he quemado 25 años, pero muy a gusto, muy feliz y muy contento. Ese sería el balance de estos 25 años. Un balance tan positivo que me comprometo a por otros 25, pero día a día, como hasta ahora".