Sigue estos consejos para comprar en las rebajas online de forma segura

Por desgracia, las compras online no están exentas de riesgos si no sabemos realizarlas de la manera adecuada. Tal es así, que los fraudes en la red han crecido hasta un 140% en los últimos dos años. Pero el dato no sorprende si se tiene en cuenta que 9 de cada 10 internautas ignora cómo navegar de forma segura y que 2 de cada 5 usuarios hacen caso omiso a las actualizaciones automáticas de su equipo.



Para disfrutar de las rebajas y descuentos de mitad de temporada con seguridad, el comparador acierto.com ofrece una serie de consejos:



1. Crear contraseñas seguras: de una longitud que supere los ocho caracteres, y que contenga números y mayúsculas alternados con símbolos especiales o signos de puntuación.Es importante no utilizar en la contraseña el nombre de usuario o el año de nacimiento, además del nombre del propio servicio donde nos estamos registrando.



2. Mantener nuestros equipos actualizados: para evitar la entrada de virus. Aquí hay que tener en cuenta que muchos seguros de hogar incluyen asistencia informática al usuario durante las 24 horas del día.



3. Conectarnos a través de una red segura.



4. Comprobar a quién se está comprando: verificar que el site se conecta a Internet por el protocolo https y, en caso de hacerlo a través de plataformas como Amazon, verificar que el vendedor cuenta con reseñas fiables.



5. Evitar entrar en webs a través de promociones de WhatsApp o similares.



6. Cuidado con las suplantaciones de identidad: a la orden del día, especialmente a través del correo electrónico. Aquí lo más habitual es encontrar una letra cambiada de sitio o similares, logos antiguos, etcétera. Otro “gancho” frecuente es enviar un supuesto correo de seguimiento de un producto con un archivo adjunto repleto de malware.



7. Evitar transferencias: y decantarnos por métodos de pago seguros como PayPal.



8. Actuar a tiempo si compran con nuestra tarjeta: denunciar a través de la Oficina de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil también resultará imprescindible para evitar la propagación del delito. Además, deberemos informar al banco de los cargos fraudulentos que hayamos detectado para que la bloquee. Ciertas entidades financieras se hacen cargo de los gastos que ha ocasionado el delincuente que nos ha robado la tarjeta de crédito, aunque con un límite. Si lo superan, el cliente tendrá que correr con la cantidad restante. Esta situación también puede estar cubierta en algunos seguros de hogar.