Fobias derivadas del coronavirus: la resaca de la cuarentena

La desescalada ya es realidad. Las ciudades retoman gradualmente sus ritmos y se preparan para recibir a sus habitantes con nuevas reglas y normas sociales. Pero si los bares, restaurantes y locales comerciales tienen que lidiar con la regulación de los espacios para volver a abrir las puertas a sus clientes, los ciudadanos de a pie tienen que pelear con una mascarilla y un par de guantes de usar y tirar, que no tienen por qué ser suficientes para sentirse seguros y volver a su día a día sin temores

Miedos al contacto físico, a los espacios cerrados… pero también a quedarse soltero. Los expertos de Mundopsicologos.com nos explican cuáles son las principales fobias que pueden surgir de estos días de cuarentena y cómo superarlas. Además del temor más explícito, el contagio en sí, esta pandemia ha creado un estado de incertidumbre en todo el mundo sobre el futuro económico y social, con repercusiones en el equilibrio mental del individuo.

Agorafobia

Este tipo de fobia, del griego "miedo la plaza", se refiere al estado de ansiedad que afecta en espacios con límites indefinidos y abiertos. Después de un largo período de reclusión, el regreso a la vida pública podría generar terror al tener que abordar situaciones abiertas sobre las que no se tiene control.

Claustrofobia

La claustrofobia es el miedo a los espacios cerrados. El miedo está relacionado con la posibilidad de asfixia, por estar limitado en sus movimientos, no tener bajo control la posibilidad de abandonar un lugar determinado cuando se desee. Al provenir de una cuarentena, una de las posibles consecuencias en la psique es precisamente el desarrollo de una fobia que teme al espacio cerrado como un lugar de contagio.

Demofobia

Es la fobia hacia la multitud. Después de pasar mucho tiempo en aislamiento y siempre con el miedo al contagio a la vuelta de la esquina, otra consecuencia en la psique puede ser desarrollar una forma de miedo hacia situaciones en las que se puedan aglomerar una gran multitud de personas.

Hipocondría

En los últimos meses, las enfermedades, los cuidados intensivos y las muertes están en el centro de la comunicación, tanto en los medios como en el bar. Este monotematismo puede favorecer subconscientemente el aumento de la fobia vinculada al miedo excesivo a enfermarse, con los consiguientes comportamientos irracionales.

Tanatofobia

El miedo a la muerte. Se refiere tanto al miedo a morir como al miedo a perder seres queridos. El número de muertes registradas diariamente en todo el mundo, los cuerpos amontonados en Estados Unidos, los tanques de Bérgamo, las fosas comunes en el Amazonas, son imágenes que trastornan profundamente.

Rupofobia

El miedo a la suciedad. Esta fobia puede desarrollarse en casa como consecuencia de la limpieza continua y la desinfección tanto personal como del hogar, y se extiende de manera morbosa al espacio público, afectando a las formas de relacionarse con los demás.

Ecofobia

Es la fobia a permanecer solo en casa, muy a menudo conectado con la consideración que se tiene de uno mismo y la capacidad de manejar situaciones, por ejemplo, enfermedades.

Eremofobia

Miedo a la soledad. También llamada autofobia, se refiere al miedo a estar solo contigo mismo. A menudo sin saberlo. Suele ser la consecuencia de un trauma de abandono que ocurrió en el pasado.

Afephobia o haptophobia

Miedo al contacto físico, hacia el cual se genera un nivel incontrolable de incomodidad y repulsión. Después de la cuarentena y la continua reafirmación del alto riesgo de contagio entre las personas, con normas de higiene relativas que deben respetarse, podría surgir en los individuos una fobia injustificada de entrar en contacto físico con otras personas.

Anuptafobia

Las restricciones impuestas por la pandemia, para evitar contagios, llevan a todos aquellos que no tienen pareja a sentir que el momento en que podrán conocer a alguien y entablar una relación ciertamente no será en un futuro cercano. Por ello, no es sorprendente que algunos sujetos puedan desarrollar anuptafobia, o miedo a quedarse soltero. Este tipo de fobia, a menudo originada por la presión social, surge de la visión de la pareja como la única forma de ser completa y feliz.

Y los consejos