​CSIF pide que se mejoren las medidas de seguridad de la Policía Local de Salamanca para mejorar su “salud y bienestar”

CSIF Salamanca ha enviado una queja al Ayuntamiento en referencia a la situación de la Policía Local, exigiendo “elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de todos sus empleados públicos” ya que esto resultaría en una “mejora de los servicios prestados a los ciudadanos”.

Concretamente, el escrito se ha realizado en relación con el informe con número de referencia 8/2020/PREV emitido por el servicio de Riesgos Laborales y que trata sobre las medidas preventivas establecidas para la protección de los trabajadores en vestuarios y zonas comunes.

El sindicato refleja que dicho informe expone que se debe articular el medio para proveer un servicio de limpieza en los distintos turnos de trabajo (mañana, tarde y noche) para que exista una limpieza de superficies y equipamiento adecuada. Igualmente, también indican que se considera que el riesgo de contagio es mayor en la medida en el que el funcionario que ha prestado servicio deba volver a su domicilio en su vehículo propio con el uniforme que ha usado en el turno, que proceder al cambio de ropa en el vestuario habilitado.

Además, CSIF apunta que el informe señala que, por seguridad, la Policía Local no debería ir uniformada desde su domicilio como consecuencia de la amenaza yihadista de hace escasas fechas.

Asimismo, afirman que existe más riesgo de contagio por el uso de vehículos que no han sido desinfectados, ya que cada funcionario debe llevar el vehículo sin desinfectar, para que se proceda a su limpieza; que se realiza un uso compartido de ordenadores, teclados y mobiliario durante el mismo turno de trabajo, asimismo no existe entre los puestos de trabajo la distancia mínima de social y no existen mamparas u otros medios para una adecuada protección del funcionario; y que al inicio del servicio se procede al pase de lista, encontrándose todos los funcionarios en la misma sala, por lo que no se entiende la prohibición del uso de la sala de descanso, en un uso escalonado.

Por ello, CSIF solicita que, en la medida de lo posible, se intente dar solución a estas cuestiones y circunstancias.